Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun acı günü

Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, babası Ertuğrul Cündübeyoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2022 Çarşamba, 09:45
Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun acı günü
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1970 Türkiye Güzeli Hülya Cündübeyoğlu'nun kızı Ebru Cündübeyoğlu, babası Ertuğrul Cündübeyoğlu'nu kaybetti. 

Babasının ölüm haberini sosyal medya hesabıdan duyuran oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Canım babam Ertuğrul Cündübeyoğlu'nu kaybettik. 01.06.2022 tarihinde öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze namazı kılınıp Kurtköy mezarlığına defnedilecektir."


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