Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun acı günü
Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, babası Ertuğrul Cündübeyoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.
1970 Türkiye Güzeli Hülya Cündübeyoğlu'nun kızı Ebru Cündübeyoğlu, babası Ertuğrul Cündübeyoğlu'nu kaybetti.
Babasının ölüm haberini sosyal medya hesabıdan duyuran oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Canım babam Ertuğrul Cündübeyoğlu'nu kaybettik. 01.06.2022 tarihinde öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze namazı kılınıp Kurtköy mezarlığına defnedilecektir."
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