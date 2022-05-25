İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın acı günü
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın anneannesi Zülfiye Arlı'nın cenazesi (91), memleketi Konya'da toprağa verildi.
Konya'da dün hayatını kaybeden Vali Yerlikaya'nın anneannesi Zülfiye Arlı için Hacıveyis Camisi'nde tören düzenlendi.
Öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Arlı'nın cenazesi Üçler Mezarlığı'nda defnedildi.
İstanbul'dan cenaze merasimine katılmak üzere gelen Vali Yerlikaya, törenin ardından taziyeleri kabul etti.
Törene AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, merhumenin akrabaları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Video Haberler
- Trabzon'da dev akvaryumun tabelası
- İşçilerin ihbarda bulunduğu bahçe söndürüldü
- Çakmakla oynayan çocuk ,evi yaktı
- Ataşehir'de 2. kattan atlayıp dehşet saçtı
- Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu
- Bakan Kurum'dan kira düzenlemesi açıklaması
- Erdoğan'a 'Abdülhamid Han' yanıtı
- 'İçi boş tweet önerecek hale geldiler'
- Maymun çiçeği virüsü açıklaması: Türkiye'de görüldü mü?
- CHP'den 'Özel sektör değil devlet üretmeli' tepkisi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker de devreye girdi
- Teksas'ta katliam: 21 ölü!
- 'Para gönderttiğin paravanın başında ailenden kim var?'
- AKP'li isimler A Haber'de yanıt verme sırasına girdi
- Atatürk bir kez daha haklı çıktı
- Nedir bu TURKEN Foundation?
- Külünk'ten tehdit paylaşımları!
- 'Sabun gibisin' demişti! Dündar yorumladı
- Atatürk Havalimanı’nda işler karıştı
- Ünlü bankadan korkutan dolar/TL tahmini