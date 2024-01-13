Farah Zeynep Abdullah'ın IQ testi gönderdiği AKP'li Kozan Belediye Başkanı, İYİ Parti'ye geçti: 'Yolun açık olsun zeka küpü başkan'

Yayınlanma: 13.01.2024 - 19:14

Güncelleme: 13.01.2024 - 19:15

Adana'nın Kozan ilçesinde mevcut Belediye Başkanı olan Kazım Özgan, AKP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. Özgan, İYİ Parti'ye geçmesinin ardından partinin Kozan Belediye Başkan Adayı gösterildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugünkü Adana programında Özgan'a parti rozetini taktı.

İYİ Parti'nin Çukurova Belediye Başkan adayı Birol Büyüköztürk, Karaisalı Belediye Başkan adayı Kemal Metin, Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Recep Balı ve Yüreğir Belediye Başkan Adayı ise Bülent Alper oldu.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'A DAVA AÇMIŞTI

Özgan, başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı Bergen filminin yasaklandığı iddiasıyla da gündeme gelmişti.

Bergen’i öldüren Halis Serbest’in yaşadığı Adana’nın Kozan ilçesinde filmin vizyona girdiği, ancak sonradan kaldırıldığı iddia edilmiş, Özgan ise iddiaları reddetmişti.

Özgan, ilçede Bergen filminin yayınlanmasının yasaklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya IQ testi ile cevap veren filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'a 'hakaret' suçundan 100 bin liralık tazminat davası açmıştı.

"YOLUN AÇIK OLSUN ZEKA KÜPÜ BAŞKAN"

Gelişmelerin ardından ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan da bir paylaşım geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Abdullah, “Yolun açık olsun Bergen filmi için ‘Araştırdım bu film şiddet içeriyor’ deyip Kozan’da gösterilmesine mani olan, bana dava açıp, filminin reklamı için ‘Ünümden faydalanmak istiyor’ diyen zeka küpü başkan” ifadelerini kullandı.