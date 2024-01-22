Farah Zeynep Abdullah 'Çirkin ve iğrençsin' diyen takipçisini ifşa etti: 'Özür dilerim güzellik...'
Açıklamaları ve yer aldığı projelerle sık sık adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, kendisine "Çirkin ve iğrençsin" diyen kadın takipçisini ifşa etti.
Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine konuk oyuncu olan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.
Oyuncu, kendisine "Çirkin" diyen bir kadın takipçisinin de fotoğrafını ifşa etti.
Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, bir kadın takipçisinin "Çok çirkinsin ya ne bu Allah'ım nasıl bir iğrençlik" yorumuna sessiz kalamadı.
"ÖZÜR DİLERİM GÜZELLİK"
Takipçisinin adını ve fotoğrafını ifşa eden Abdullah, "Özür dilerim güzellik" ifadelerini kullandı.
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