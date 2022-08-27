Oyuncu Füsun Günuğur yaşamını yitirdi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, sanatçı Füsun Günuğur'un yaşamını yitirdiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:17
Oyuncu Füsun Günuğur yaşamını yitirdi
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Sanatçı Füsun Günuğur 70 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü duyurdu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Türk Tiyatrosunun değerli ismi emekli sanatçılarımızdan Füsun Günuğur’un vefat haberini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verildi.





Füsun Günuğur oyuncu Tiyatro

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