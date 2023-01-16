Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastanelik oldu
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Son dönemdeki oyunculuğuyla beğeni toplayan Sancaktutan’ın geçen cuma akşamı ailesiyle çıktığı yemek kabusa döndü.
Son dönemin öne çıkan yıldız oyuncuları arasında yer alan Hafsanur Sancaktutan hayranlarını korkuttu. Etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan Sancaktutan’ın geçen cuma akşamı ailesiyle çıktığı yemek kabusa döndü.
HASTANEYE KALDIRILMIŞ
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre eve gittiğinde fenalaşan Sancaktutan apar topar hastaneye kaldırıldı. Zehirlendiği ortaya çıkan Hafsanur Sancaktutan’ın midesi yıkandı.
Genç oyuncu daha sonra taburcu edildi. Sancaktutan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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