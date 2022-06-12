Oyuncu Hakan Yufkacıgil'e taksiciden kısa mesafe dayağı: Burnu kırıldı, el bileği ve parmakları çatladı
Oyuncu Hakan Yufkacıgil, kısa mesafe yolculuk yapmak istediği gerekçesiyle taksiye alınmadı. Taksi şoförüyle aralarında yaşanan kavgada aldığı darbeler yüzünden burnu kırılan, el bileği ve parmaklarında çatlaklar oluşan oyuncu, şoförden şikayetçi oldu
"Cesur Yürek", "Kızlarım İçin", "Hekim" gibi dizilerde rol alan Hakan Yufkacıgil, taksi şoförü tarafından 'kısa mesafe' nedeniyle darbedildiğini iddia etti.
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, taksi şoförü, kısa mesafe olduğu için Hakan Yufkacıgil'i araçtan indirmek istedi. İddialara göre, Yufkacıgil ise taksiciyi polise şikayet edeceğini söyleyerek, plakanın fotoğrafını çekmek istedi. Bunun üzerine Yufkacıgil ve şoför tartışmaya başladı. İkili arasında yaşanan tartışmada kendisinden geçen Yufkacıgil, hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun burnunun kırıldığı, el bileğinde ve parmaklarında ise çatlaklar oluştuğu belirtildi.
Yufkacıgil, yaşananların ardından taksi şoföründen şikayetçi oldu. Taksi şoförü ise iddiaları yalanlayarak, oyuncunun araca ve kendisine zarar verdiğini söyledi.
Yufkacıgil'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
'ESAS DARBEDİLEN BENİM'
Şoför Burak D. ifadesinde şunlara yer verdi:
"Aracın ön kaputuna kendini attı ve video çekmeye başladı. Aşırı alkollü olduğu için tutup aracın önünden çekilmesini söyledim. Bana sinkaflı küfürler etti. Diğer araç sürücülerine de küfür etmeye başladı. Bu sırada bana saldırdı. Aldığım darbe nedeniyle kafamdan yaralandım. Aracıma vurduğu için maddi zarara uğradım. Şahsı kimin dövdüğünü bilmiyorum, ben oradan ayrılmıştım."
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