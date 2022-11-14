Oyuncu Nurettin Uçar kimdir?

14 Kasım 2022 Pazartesi, 13:11

Taksim, İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım saat 16.20'de patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 kişi öldü, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Saldırıda hayatını kaybedenlerdne biri de ünlü oyuncu Nurettin Uçar'ın kızıydı.

NURETTİN UÇAR KİMDİR?

Nurettin Uçar, saldırıda eski eşini ve kızını kaybetti. Hain saldırıda anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar hayatını kaybetti. Yağmur Uçar'ın 15 yaşında olduğu öğrenildi. Nurettin Uçar; Diriliş Ertuğrul, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Arka Sokaklar dizilerinde oynadı.

Uçar, henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden kızı Yağmur Uçar’ın fotoğrafını paylaşarak, "Kabrin nur mekânın cennet olsun 'datlu kızım.' Taksim'deki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım Yağmur, annesi ile birlikte ikindi namazına mutakip Şirinevler Ulu Camii'nde" ifadelerini kullandı.