Oyuncu Ömer Karanlık hayatını kaybetti

Yayınlanma: 20.11.2023 - 13:42

Güncelleme: 20.11.2023 - 13:42

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Ömer Karanlık, 65 yaşında kalp krizi geçirerek hayata veda etti.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Karanlık'ın ölüm haberi, yapımcı Onur Akay tarafından duyuruldu. Usta oyuncu, en son "Afili Aşk" dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı. Geçmişte "Şevkat Yerimdar", "Hayat Devam Ediyor", "Çakallarla Dans 2", "Muhteşem Yüzyıl" gibi pek çok projede başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

19 Kasım 2023 Pazar günü sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Ömer Karanlık'ın cenazesi, dün ikindi namazına müteakip Esenyurt Yeni Mezarlık'ta defnedildi. Oyuncunun ani ölümü, sevenleri ve Türkiye'nin sanat camiasında derin bir üzüntüye neden oldu.

ÖMER KARANLIK KİMDİR?

1958 yılında dünyaya gelen Ömer Karanlık, 'Şevkat Yerimdar', 'Hayat Devam Ediyor', 'Çakallarla Dans 2' ve 'Muhteşem Yüzyıl' başta olmak üzere, çok sayıda projede rol aldı. Oyuncunun yer aldığı diğer yapımlar arasında 'Alman Kuzusu', 'Baba', 'Leylifer', 'Gibi', 'Kırmızı Oda', 'Söz', 'Aldatmak' yer alıyor

