Gazze'deki 'Ölüm Bölgesi'
Dünya Sağlık Örgütü, ziyaret ettiği Şifa Hastanesi'ni 'ölüm bölgesi' olarak tanımladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dün Gazze'deki El Şifa hastanesini ziyaret ettikten sonra hastaneyi "ölüm bölgesi" olarak tanımladı.
DSÖ liderliğindeki Birleşmiş Milletler ekibi, İsrail ordusu tarafından işgal edilip tahliye edildikten sonra hastaneye bir saatliğine erişim sağladı.
BBC'de yer alan habere göre, ekip, bombardıman ve silah ateşine dair kanıtlar gördüklerini ve hastanenin girişinde 80 kişinin kalıntılarının bulunduğu belirtilen bir toplu mezar gözlemlediklerini söyledi.
İsrail ordusu son günlerde "Hamas'a karşı hedefli operasyon" olarak tanımladığı harekat kapsamında hastaneye baskınlar düzenledi; ancak Hamas'ın hastane altındaki tünelleri merkez olarak kullandığı iddiasını destekleyecek somut kanıtlar sunmadı.
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