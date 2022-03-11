Oyuncu Özge Özberk yazar oldu: 3 çocuk kitabı birden çıkardı

11 Mart 2022 Cuma, 11:58

Seri olarak hazırlanan üç çocuk kitabıyla minik okurlarının karşısına çıkan o yuncu Özge Özberk, yazarlığa ilk adımını atıyor. Eğlenceli ve öğretici diliyle dikkat çeken 'Mavi Kuş', 'Kurabiye Ormanı' ve 'Yapabilirsin Dostum' kitapları, İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflarda yerini aldı.

NTV'nin aktardığına göre; Tonton Amca’sı, Mavi Kuş’u, Afacan’ı ve Ponpon Teyze’si ile çocukların hayal dünyasını besleyecek üç yeni kitaba imza atan Özberk, kahramanlarından birine de oğlunun adı Leo’yu verdi. Çizimlerini Berk Öztürk’ün yaptığı kitaplar 5-8 yaş grubundaki çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor.

Serinin ilk kitabı 'Mavi Kuş' ise sevimli hayvanların ilk kez karşılaştıkları kibirli Mavi Kuş ile dostluk kurmaya çalışma macerasını konu ediniyor. İkinci kitap 'Kurabiye Ormanı' ise enfes kurabiyelerin piştiği mis kokulu bir ormanı anlatıyor. Ponpon Teyze’nin kurabiyelerini yerken Tonton Amca’dan masallar dinleyen çocukların yaşadığı orman tuhaf kılıklı bir adamın gelmesiyle tehlikeye giriyor.

Serinin son kitabı Tonton Amca’nın ormanda çocuklara anlattığı bir masalı konu alıyor: 'Yapabilirsin Dostum'. Domino taşlarını düzgün bir şekilde devirmeyi hedefleyen Leo ile en ön sırada yer alıp oyunu başlatmak isteyen minik taş Domingo’nun hikayesi, eğlencenin yanında işbirliğinin önemini de gösteriyor.

MAVİ KUŞ

Ormandaki tüm hayvanlar yeni günü dostluk içinde neşeyle karşıladılar. Şarkılar söyleyip dans ediyorlardı ki hiç beklemedikleri bir şey oldu. Gökyüzünde daha önce görmedikleri mavi bir kuş belirdi. Capcanlı rengi, pervanesi ve atkısı ile epey havalı bir kuştu. Hemen onunla arkadaş olmak istediler, fakat bir sorun vardı. Mavi Kuş onlarla arkadaş olmak istemiyordu. Oysa bu ormanda herkes dosttu. Sevimli kahramanlar çözümü bir kutu boyada buldu.

KURABİYE ORMANI

Ormana nefis kokular yayılmaya başladığında tüm çocuklar Masal Kalbi’ndeki yerlerini aldı. Her zamanki gibi Tonton Amca’dan bir hikâye dinleyecek ardından Ponpon Teyze’nin enfes kurabiyelerinden tadacaklardı. Fakat bu kez bir sorun vardı. Afacan artık masal dinlemek istemiyordu. Üstelik tuhaf kılıklı, kötü kalpli bir adamla ormanı ele geçirmek için plan bile yapmıştı. Ponpon Teyze ona güzel bir ders vermek için kolları sıvadı ve tarifi vermeye başladı.

YAPABİLİRSİN DOSTUM

Domino taşlarının heyecanla beklediği o büyük gün sonunda gelmişti! Sıra sıra dizilecek ve arka arkaya devrilerek muhteşem bir şov yapacaklardı. Küçük Leo domino taşlarını dizdi, Domingo en öndeki yerini aldı. İkisi de hayallerine kavuşmak üzereydi. Domingo gösteriyi başlatan taş olmak, Leo ise artık bu oyunu başarmak istiyordu. Fakat bir sorun vardı. Taşlar bir türlü devrilmek bilmiyordu… Acaba Domingo bu zor görevi başarabilecek miydi?