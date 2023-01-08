Oyuncu Reha Özcan, bir kase çorbanın fiyatını duyunca isyan etti: 'Bu olmaz ama ya...'

Yayınlanma: 08.01.2023 - 08:52

Güncelleme: 08.01.2023 - 08:52

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde İclal Aydın ile başrolü paylaşan usta oyuncu Reha Özcan, bir süredir çekimler nedeniyle Ayvalık'ta kalıyor.

İzin günün İstanbul'a gelen Özcan, bir kase çorba için istenen fiyata sessiz kalamadı.

"BİR KASE ÇORBA 380 TL"

Twitter hesabından artan fiyatlara sitem eden Reha Özcan, "Geçen gün İstanbul'da bir alışveriş merkezinde yemeğe davet ettiler, pek sevmem ama gittik. Menü geldi, 'Ne güzel şeyler varmış' dedim. Sonra 'çorba ile başlarım bir iki şey daha sipariş ederim' dedim. Çorba 380 TL'ydi. Az çorba ile ekmek yedim. Bu olmaz ama ya" dedi.

BERNA LAÇİN DE TEPKİ GÖSTERDİ

Usta oyuncu, bir takipçisinin "Çorbanın içinde çeyrek altın mı vardı? Davet edip para mı ödettiler" yorumuna da "Ödemedim ama çok içim acıdı" cevabını verdi.

Geçen haftalarda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir kahveye 80 TL ödeyen Berna Laçin de Özcan'ın paylaşımına "Hayat pahalılığı, fırsatçıların elinde koz oldu" yorumunu yaptı.