Oyuncu Serkan Altunorak'tan Starbucks zammına sert tepki: 'Seninle işim bitmiştir'

Yayınlanma: 08.01.2023 - 08:44

Güncelleme: 08.01.2023 - 08:44

İmkansız Aşk, Melekler Korusun, Muhteşem Yüzyıl ve Kuş Uçuşu gibi birçok proje ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Serkan Altunorak, sosyal medya hesabından gelen zamlara isyan etti.

"SENİNLE İŞİM BİTMİŞTİR"

Bir kahve zincirinden aldığı büyük boy kahveye 68 TL ödeyen başarılı oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bir büyük yulaf sütlü Americano'nun fiyatı 68 TL olamaz, olmamalı. Ben kabul etmiyorum. Hiç kusura bakma seninle işin bugün itibariyle bitmiştir. Senin hiç umurunda bile olmayabilir ama ben bunu yaptığım için kendimle gurur duyuyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks 2023'ün yeni fiyatlarını belirlemişti. Starbucks, fiyatlarına ortalama yüzde 30-45 zam yapmıştı.

Kararla birlikte daha önce 22 liraya satılan küçük boy filtre kahve artık 32 lira oldu.

İşte zamlı Starbucks fiyatları...