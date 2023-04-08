Oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi toprağa verildi

Bartın'da bir evde çıkan yangında, tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın hayatını kaybeden babası ile üvey annesinin cenazeleri toprağa verildi.

AA
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 14:43
Oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi toprağa verildi
Abone Ol google-news

Bartın'ın merkez ilçeye bağlı Dallıca köyü Çakırlar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin çatı katında dün çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri belirlenen Yücel Aktaş (86) ve eşi Nesrin Aktaş'ın (83) cenazeleri, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Dallıca köyü Merkez Camisi'ne getirildi.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine yaşlı çiftin yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Aktaş çiftinin cenazeleri, kılınan namazın ardından köydeki aile mezarlığına defnedildi.


oyuncu Şehsuvar Aktaş anne Baba

İlgili Haberler

Oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın acı günü: Babası ve üvey annesi yangında hayatını kaybetti

Oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın acı günü: Babası ve üvey annesi yangında hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler