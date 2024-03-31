Oyuncu Tülin Oral oyunu Beşiktaş’ta kullandı

Yayınlanma: 31.03.2024 - 11:01

Güncelleme: 31.03.2024 - 11:01

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde İstanbul’da saat 08.00 itibarıyla oy kullanımı başladı.

Tiyatro ve dizi oyuncusu Tülin Oral oyunu kullanmak için Beşiktaş Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geldi.

Bir süre kuyrukta bekleyen Oral, oyunu 1283 nolu sandıkta kullanıp okuldan ayrıldı.