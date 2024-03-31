Oyuncu Tülin Oral oyunu Beşiktaş’ta kullandı

Tiyatro ve dizi oyuncusu Tülin Oral, oyunu Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kullandı.

İHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 11:01
Oyuncu Tülin Oral oyunu Beşiktaş’ta kullandı
Abone Ol google-news

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde İstanbul’da saat 08.00 itibarıyla oy kullanımı başladı.

Tiyatro ve dizi oyuncusu Tülin Oral oyunu kullanmak için Beşiktaş Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geldi.

Bir süre kuyrukta bekleyen Oral, oyunu 1283 nolu sandıkta kullanıp okuldan ayrıldı.


Tülin Oral haberleri oy verme haberleri

İlgili Haberler

Oyuncu İlker Aksum oyunu kullandı

Oyuncu İlker Aksum oyunu kullandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Kızıl Goncalar iddiasına cevap verdi

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Kızıl Goncalar iddiasına cevap verdi
Genç oyuncudan Chelsea'ye bir kötü haber daha!

Genç oyuncudan Chelsea'ye bir kötü haber daha!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler