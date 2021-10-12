Oyuncular Sendikası'ndan Nihal Yalçın'a destek: 'Kabul etmeyeceğiz, normalleştirmeyeceğiz'
Oyuncular Sendikası, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreninde Tamer Karadağlı'nın Nihal Yalçın'a yönelik tutumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Sendikadan yapılan açıklamada "Sahnede yapmış olduğu konuşma bağlamından koparılarak, konu reel politik alanlara çekiliyor ve üyemiz yıpratılmaya çalışılıyor. Bunu kabul etmeyeceğiz, hiçbir zaman normalleştirmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.
Oyuncu Tamer Karadağlı ile Altın Portakal'da 'En İyi Kadın
Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın arasında yaşananlar gündemdeki yerini
koruyor.
Son olarak, Oyuncular Sendikası da, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ödül töreninde sunuculuk yapan Tamer Karadağlı’nın, kürsüde konuştuğu sırada Nihal Yalçın'a sırada ödülünü uzatmasının ardından yaşanan gerginlikle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, Karadağlı’nın Yalçın’ın siyasi tutumuna dikkati çektiği açıklamasına da tepki gösterildi.
Sendika'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde üyemiz
Nihal Yalçın'ın yapmış olduğu konuşma esnasında, Tamer Karadağlı'nın sahne
üzerindeki tutumu gündem konusu oldu. Ülkemizin en derin sorunlarından biri
olan kadın haklarına dikkat çeken Nihal Yalçın'ın gerek sahnede gerek
sonrasında maruz kaldığı davranışlar ve sosyal medyada yer alan haddini aşan
söylemler kabul edilemez."
"Kadınlar, yaşamın her alanında şiddetle, tacizle, baskıyla
mücadele ediyor ve görüldüğü üzere hak arayışlarında dahi hala mobbinge ve
baskıya maruz kalmaya devam ediyorlar. Üyemiz Nihal Yalçın'ın yaşadığı durum
tam olarak budur. Sahnede yapmış olduğu konuşma bağlamından koparılarak, konu
reel politik alanlara çekiliyor ve üyemiz yıpratılmaya çalışılıyor. Hepsi daha
önceden aşina olduğumuz, birebir yaşadığımız ve tanıklık ettiğimiz süreçler ama
bunu kabul etmeyeceğiz, hiçbir zaman normalleştirmeyeceğiz. Üyemiz Nihal Yalçın
ile dayanışma içerisinde olduğumuzu ve kendisine her türlü desteği sunacağımızı
kamuoyuna bildiririz."
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