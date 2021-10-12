Oyuncular Sendikası'ndan Nihal Yalçın'a destek: 'Kabul etmeyeceğiz, normalleştirmeyeceğiz'

12 Ekim 2021 Salı, 16:23

Oyuncu Tamer Karadağlı ile Altın Portakal'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın arasında yaşananlar gündemdeki yerini koruyor.

Son olarak, Oyuncular Sendikası da, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ödül töreninde sunuculuk yapan Tamer Karadağlı’nın, kürsüde konuştuğu sırada Nihal Yalçın'a sırada ödülünü uzatmasının ardından yaşanan gerginlikle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Karadağlı’nın Yalçın’ın siyasi tutumuna dikkati çektiği açıklamasına da tepki gösterildi.



Sendika'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde üyemiz Nihal Yalçın'ın yapmış olduğu konuşma esnasında, Tamer Karadağlı'nın sahne üzerindeki tutumu gündem konusu oldu. Ülkemizin en derin sorunlarından biri olan kadın haklarına dikkat çeken Nihal Yalçın'ın gerek sahnede gerek sonrasında maruz kaldığı davranışlar ve sosyal medyada yer alan haddini aşan söylemler kabul edilemez."

"Kadınlar, yaşamın her alanında şiddetle, tacizle, baskıyla mücadele ediyor ve görüldüğü üzere hak arayışlarında dahi hala mobbinge ve baskıya maruz kalmaya devam ediyorlar. Üyemiz Nihal Yalçın'ın yaşadığı durum tam olarak budur. Sahnede yapmış olduğu konuşma bağlamından koparılarak, konu reel politik alanlara çekiliyor ve üyemiz yıpratılmaya çalışılıyor. Hepsi daha önceden aşina olduğumuz, birebir yaşadığımız ve tanıklık ettiğimiz süreçler ama bunu kabul etmeyeceğiz, hiçbir zaman normalleştirmeyeceğiz. Üyemiz Nihal Yalçın ile dayanışma içerisinde olduğumuzu ve kendisine her türlü desteği sunacağımızı kamuoyuna bildiririz."