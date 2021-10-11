Oyuncu Ceren Moray'dan 'Tamer Karadağlı' tepkisi: "Hıyarlığını sahiplenmek yerine milliyetçilik kasıp..."

11 Ekim 2021 Pazartesi, 15:20

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58’inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ‘En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın’la Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog gündemdeki yerini koruyor.

Ödül töreni sırasında konuşması bitmeden kendisine ödülünü veren Tamer Karadağlı'ya tepki gösteren Yalçın, “’Sus’ mu dediniz? ‘Artık sus’ mu diyorsunuz?” çıkışında bulunmuştu.

Karadağlı'nın tavırları gündem olmuş, birçok eleştiri ve tepki gelmişti.

KARADAĞLI'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Yaşanan olayın ardından sosyal medyada gündem olan Tamer Karadağlı, TV8 ekranında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben Nihal Yalçın'ı sadece oyuncu kimliğiyle değerlendiriyorum. Benim sevdiğim bir oyuncu. 'Kadınların konuşması bastırılıyor' denildiğinde olayın içeriğine bakmaya başladım. Yalçın'ın paylaşımlarına bakmaya başladım. 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' falan demiş. Demirtaş 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' dedi hanımefendi bunu mu savunuyor? Pelvin Buldan falan da ona sahip çıkıyor. Türk ordusuna silah doğrultan, ateş eden, polisini, öğretmenini öldüren terörist örgütün tümüyle karşısındayım. Ben PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan bir insanım. Şimdi gidip onlara sormak lazım. Siz PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyor musunuz? Abdullah Öcalan'ın bebek katili, terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Lanetliyor musunuz?' diye."

GİTTİĞİME PİŞMAN OLDUM

Karadağlı, sözlerine şöyle devam etmişti:



"Bana söylenen şey bu festivalin sanatla alakasının olmadığı, sadece politik olması. Gittiğime de pişman oldum. Kimin neyi savunduğu hangi partiye oy verdiğinin bir önemi yok. Burada sanatta bahsedildiği için ben sorgulamadan gittim Zaten hanımefendi HDP'yi ve Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş. Hangi kadına ne düşmanlık yapmışım ben? Kadın düşmanlığı ne demek? Benim son oynadığım Savaşçı dizisindeki rolüm mü onu rahatsız etti."

'HIYARLIĞINI SAHİPLENMEK YERİNE...'

Karadağlı'nın tavır ve açıklamalarına bir tepkiler sürerken; Karadağlı'ya bir yanıt da oyuncu Ceren Moray'dan geldi. Moray, isim vermeden olaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sanatsal hiçbir başarısı olmamasının yanı sıra, 'merhaba' dediği anda; hıyarlığını ve vasatlığını sahiplenmek yerine, onu örtmek için en primitif reflekslerle 'ama o terörörö' milliyetçiliği kasıp, magazin magazin dolaşarak bir kadının başını belaya soktuğundan emin olana kadar rahatlamayacak insanlar olduğunu anladığımız tiplere, ülkedeki en önemli sinema ödül törenlerinden birinde ödül verdirmek, bu tipleri itinayla var etmeye çalışmak da sadece bu toprakların işi. Her şey muazzam bir şekilde bu kadar mı yanlış olur, bu kadar olur."