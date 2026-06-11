Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Ozan Doğulu'nun da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Peki, Ozan Doğulu kimdir? Ozan Doğulu kaç yaşında, nereli? Ozan Doğulu neden gözaltına alındı?

OZAN DOĞULU KİMDİR?

Ozan Doğulu, 13 Ocak 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Şarkıcı Kenan Doğulu'nun ağabeyi ve besteci merhum Yurdaer Doğulu'nun oğludur. Annesi ise Serpil Doğulu'dur. Canan Doğulu adında moda ve tasarım ile ilgilenen bir kız kardeşi vardır. Aslen Gazianteplidir.

OZAN DOĞULU'NUN HAYATI VE KARİYERİ

Uzun bir süre Sezen Aksu'nun orkestra şefliğini yapmıştır, şimdilik ise yoğun tempo dolayısıyla kendisini daha çok kardeşinin albüm ve konser çalışmalarına vermiştir. Ayrıca kendi müzik projesi olan "Ozan Doğulu Live Project"i DJ performanslarıyla çeşitli mekânlarda ve etkinliklerde yürütmektedir.

Ozan Doğulu piyanoyla çocukken tanıştı ve Zeki Müren dâhil olmak üzere birçok sanatçının arkasında çaldı. Gününün çoğu vaktini piyano çalmaya adadı ve konservatuvarı birincilikle bitirdi.

OZAN DOĞULU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

Operasyonda aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat ve Ozan Doğulu'nun olduğu 22 kişi gözaltına alındı.