Deniz Bulutsuz ile oyuncu Ozan Güven arasındaki ilişki, şiddet iddialarıyla son bulmuş ve iki taraf da birbirinden şikayetçi olmuştu. Peki, Ozan Güven kimdir? Oyuncu Ozan Güven neden hapis cezası aldı? Ozan Güven kaç yaşında, nereli?





OZAN GÜVEN KİMDİR?

1975 yılında Almanya'da Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ozan Güven, sanat eğitimine küçük yaşlarda yöneldi. Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nın modern dans bölümünden mezun olan Güven, İzmir Belediye Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi aldı. Eğitimini tamamladıktan sonra Şahika Tekand'ın Tiyatrosu'nda sahne almaya başladı.

Ozan Güven’in Yer Aldığı Dizi ve Filmler

Kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer alan Ozan Güven, televizyon ve sinema dünyasında geniş bir hayran kitlesi kazandı. Rol aldığı bazı önemli diziler şunlardır:

İkinci Bahar

Çiçeği Büyütmek

Koçum Benim

Aslı ile Kerem

Bir İstanbul Masalı

Canım Ailem

Koyu Kırmızı

Muhteşem Yüzyıl

Fi

Sinema dünyasında ise özellikle Cem Yılmaz ile birlikte yer aldığı projelerle dikkat çekti:

G.O.R.A

A.R.O.G

Yahşi Batı

Arif V 216

Pek Yakında

Ozan Güven’in Özel Hayatı

Ozan Güven, 2005 yılında İkinci Bahar dizisinin çekimleri sırasında tanıştığı yönetmen Türkân Derya ile evlendi. Çiftin Ali Ateş isminde bir oğlu oldu. Ancak evlilikleri 2010 yılında sona erdi.

Basında Gündem Olan Olayları

Muhabirle Yaşadığı Tartışma

2011 yılında bir mekandan çıkarken, TNT magazin muhabiri Tolga Aslan ile yaşadığı tartışma basında geniş yankı uyandırdı. O dönem ikili arasında geçen diyalog uzun süre magazin gündeminde yer aldı.

Deniz Bulutsuz Olayı ve Şiddet İddiaları

12 Haziran 2020 tarihinde Ozan Güven, o dönemki sevgilisi Deniz Bulutsuz tarafından şiddet uyguladığı iddiasıyla suçlandı. Bulutsuz’un iddialarına göre Ozan Güven, kendisine işkence uygulayarak darp etti. Adli tıp raporunda:

Kafanın duvara yan şekilde çarpması sonucu oluşan sol göz içi ve çevresinde morarma

Kol iç kısmında morluklar ve cam kesiği

Kalça bölgesinde çok sayıda morluk

Merdivenden yuvarlanmaya bağlı sol diz kısmında morluk

Gözde hafif puslu görünüm

gibi bulgular yer aldı.

OZAN GÜVEN NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikâyetçi oldukları davanın duruşması, İstanbul Adalet Sarayı 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Tarafların karşılıklı şikâyetçi oldukları davada mahkeme kararını açıkladı. Ozan Güven'in 'cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından beraatine, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi. Deniz Bulutsuz'un ise 'basit yaralama' suçundan beraatine karar verildi.



