Özcan Deniz - Feyza Aktan davasında yeni gelişme: 'Yüzünde darp izleri vardı'

15 Şubat 2022 Salı, 13:38

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüştü.

'ŞİDDETE MARUZ KALDIM'

Çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Feyza Aktan, geçtiğimiz yıl fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.

YENİ TANIKLAR DİNLENDİ

Feyza Aktan'ın şikayetinin sonrasında savcılık yürütülen soruşturmayı tamamlamıştı. Savcılık, Özcan Deniz hakkında Feyza Aktan'ı yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Feyza Aktan ve sanık Özcan Deniz katılmadı. Duruşmaya Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz izleyici olarak katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"DUYDUĞUM SESLER ÖZCAN'IN BAĞIRMA VE TEHDİT SESLERİYDİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Feyza Aktan'ın annesi Fatma Damarcan, “Ben Sarıyer ve Almanya'daki iddia edilen olaylarda orada değildim. Muğla'daki eylemlerde oradaydım. Olay tarihinde ben, kızım, Özcan ve torunum ile beraber tatil için Göcek'teydik. Feyza ile Özcan arasında tartışma yaşanmış ve İstanbul'a dönme kararı alınmıştı. Ben de çantalarımızı toparlayıp araca indirdim. Daha sonra bir gürültü duydum ve eve doğru gittim. Eve girdiğimde Özcan torunum kucağında dışarı çıkıyordu. Kızımın yanına çıktığımda kızım kendini banyoya kilitlemişti. Bir süre sonra kızım Feyza'yı ikna ettik. Banyodan çıktığında sürekli ağlıyordu. Sonra kendisiyle konuştuğumda Özcan'ın kendisini kapıya sıkıştırdığını ve kafasına vurmak suretiyle darp ettiğini söyledi. Ben bu anları görmedim. Feyza'dan duydum. Feyza'nın saçı başı dağınık ve yüzünde darp izleri vardı. Duyduğum sesler Özcan'ın bağırma ve tehdit sesleriydi. Feyza da çığlık atıyordu. Olaylardan sonra hep birlikte İstanbul'a döndük" şeklinde konuştu.

"ÖZCAN'IN FEYZA'YI DARBETTİĞİNİ GÖRMEDİM"

Tanık Neptün Altun ise Almanya ve Sarıyer'deki yaralama iddialarında olay yerinde olmadığını söyleyerek “Muğla Göcek'te Özcan ve Feyza ile birlikte beraber tatil yapıyorduk. Olay günü yaşanan tartışma Feyza ile annesi arasındaydı. Özcan ile Feyza arasında herhangi bir tartışma gerçekleşmedi. Özcan'ın Feyza'yı darbettiğini görmedim" dedi.



Mahkeme duruşma dosyasının mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Feyza Aktan'ın şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçesinde eski eşi Özcan Deniz'in 3 yıl önce Sarıyer'deki evlerinde kendisine tokat attığını, yara bere izinin kalmadığını, o zaman pişman olduğunu söyleyen Deniz'den şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi.

Özcan Deniz'in 2018 yılında Göcek'te de kendisini dövdüğünü, o zaman da şikayetçi olmadığını belirten Feyza Aktan, üçüncü dövme olayının ise Almanya'da meydana geldiğini öne sürdüğü anlatıldı. İddianamede, Özcan Deniz'in "Yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.

