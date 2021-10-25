Özcan Deniz'den Feyza Aktan açıklaması: Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor

25 Ekim 2021 Pazartesi, 17:21

Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasındaki sorunlar devam ediyor. Hem şiddet hem de velayet davaları süren ikilinin geçtiğimiz hafta ortaya çıkan kavga görüntüleri gündem olmuştu.

Deniz, Show TV'de yayınlanan "Bu Sabah" programında çocuğunu almaya gittiği cuma günü eski eşi Feyza Aktan'ın kendisine saldırması ve olayın güvenlik kameralarına yansımasıyla ilgili konuştu.

‘OĞLUMA VURMA DEDİĞİM KİŞİ ABLASI’

Özcan Deniz, "O gün oğlumu alma günümdü. Fakat yasal olarak alma saatim 10.00, çocuğun okul saati ise 08.30'du. Yani okula bırakması gereken anne. Ben ise okul çıkışı alacaktım çocuğumu. Ama sabah beni okul müdürü aradı. Kuzey'in okula bırakılmadığını yazdı. Bu arada okul yürüme mesafesinde ve okuldan istemesi halinde servisi de var. Arabayı bahane etme sebebi mal talebi. Ben de okula, oğlumu saat 10.00'da alıp 10.15 gibi çocuğu okula bırakabileceğimi söyledim. Onlar da 'Kapıda çocuğu teslim almak için bekliyoruz' dediler. O yüzden '5 dakika içinde hazırla bekliyorum' dedim ve saldırıya uğradım. 'Babama gitmek istiyorum' diye ağlayan oğlumun ağzını ablası sertçe kapadı, annesi de kapıyı sert bir şekilde çekince oğlumun kafası kapıya çarptı. Benim bunu görüp 'Oğluma vurma' dediğim kişi ablası. Ve tabii ki bana gelmeye çalışan oğlumu içeri tıkıp bana saldırmaya devam eden annesi. Kendisine dokunulmadığı halde 'Dokunma bana' diye bağıran da o." ifadelerini kullandı.

‘OĞLUMUN SİLAH OLARAK KULLANILMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORUM’

Feyza Aktan'ın çocuğunu silah olarak kullandığını söyleyen Özcan Deniz, "Daha önce de yaşadığım eve gelip bakıcıya saldırdı ortada hiçbir şey yokken. Bunlar, buna benzer yaşanan onlarca olaydan sizin gördükleriniz. Yoksa ben durduk yere oğlumu annesinden almaya falan çalışmıyorum. Oğlumun velayetinin silah olarak kullanılmasını ve oğlumun geleceğinin daha fazla çalınmasını engellemeye çalışıyorum." dedi.

Feyza Aktan tarafından şiddete uğradığını söyleyen Özcan Deniz, "Lütfen beni konuşturmayın... Olay anı ile ilgili bilgi verme sebebim o gün benim günüm değilmiş ve ben kapıya dayanmışım sananlar ve okula onun değil de benim götürmem gerekiyormuş diye fikir yürütenler için. Yeterince saçma bir süreç. Yıllardır bu ülkeye vergisini veren, istihdam sağlayan, sanat yapmaya çalışan bir adamı düşünmeden doldurmaya çalışanlar var. Onlara daha fazla fırsat vermek istemiyorum." şeklinde sözlerini sürdürdü.

NAFAKA KONUSUNA DAİR DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Özcan Deniz, nafaka konusuna dair dikkat çeken değerlendirmelerde de bulundu.

"Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor" diyen Deniz, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Olan çocuklara oluyor. Çünkü kadınların çoğu boşansa dahi ömür boyu çalışmadan kafası rahat geçinmenin yolunu açıyor. 'Seni bitiririm', 'Çocuğunu bir daha göremezsin'ler havada uçuşuyor. Kadınların birçoğunu da (benim durumumda olduğu gibi) işsiz, güçsüz, uğraşsız, tek derdi çocuğu ve bu yasayı kullanarak yaşamaya yol açıyor. Yani herkes kaybediyor. En çok da çocuk”.

Özcan Deniz, ayrıca, "Bu arada bunu da belirteyim de topa tutmasınlar beni. Benim derdim nafaka değil, velayet! Oğluma karşı iyi bir anne olsun. Gelsin neyim var neyim yok canımla beraber hepsini alsın. Ama durum öyle değil" dedi.

Feyza Aktan da bu sabah 2.sayfa programına telefonla bağlanıp olayların perde arkasını anlatmış ve "Bu olayın 2 gün öncesi var. Planlanmış bir olay" açıklamalarında bulunmuştu.