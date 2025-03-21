Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı!

Kalp spazmı geçiren ünlü şarkıcı Özcan Deniz, hastaneye kaldırıldı ve anjiyo oldu. Eşi Samar Dadgar, hasta yatağından birlikte fotoğraf paylaştı, "Her şey yolunda" dedi.

Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 15:33

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, geçtiğimiz haftalarda geçirdiği kalp spazmının ardından bir kez daha hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından Deniz’in anjiyo olduğu öğrenildi.

DOKTORU ANJİYO KARARI ALMIŞTI

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, daha önce hastaneye kaldırılmış ve kalp krizi geçirdiği iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Deniz, yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlayarak "Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Doktorumun müdahalesi ve eşimin bakımıyla her şey geride kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

Doktoru ise sanatçının sağlık durumuyla ilgili "Özcan Deniz'e haftaya kan tahlili yapacağız, çıkan sonuca göre anjiyo olacak" açıklamasını yapmıştı.

EŞİ HASTA YATAĞINDAN PAYLAŞTI

Bugün anjiyo olan Özcan Deniz’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ünlü sanatçının eşi Samar Dadgar, sosyal medya hesabından hasta yatağında birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak "Biz bir anjiyo olup çıkacağız. Her şey yolunda, sadece yatak biraz dar, zor sığdım ama kalkmam" notunu düştü.


Etiketler: #özcan deniz

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