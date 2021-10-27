Özcan Deniz'in 'kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor' sözlerine Işıl Reçber'den sert tepki

27 Ekim 2021 Çarşamba, 18:06

Feyza Aktan ile ayrılan Özcan Deniz arasındaki gerginlik hala sürüyor. Geçtiğimiz hafta Feyza Aktan'ın şiddetine uğradığına ilişkin görüntülerin ardından Özcan Deniz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor" ifadelerini kullanan Deniz, "Çünkü kadınların çoğu boşansa dahi ömür boyu çalışmadan kafası rahat geçinmenin yolunu açıyor. 'Seni bitiririm', 'Çocuğunu bir daha göremezsinler havada uçuşuyor. Kadınların birçoğunu da (benim durumumda olduğu gibi) işsiz, güçsüz, uğraşsız, tek derdi çocuğu ve bu yasayı kullanarak yaşamaya yol açıyor. Yani herkes kaybediyor. En çok da çocuk. Bu arada bunu da belirteyim de topa tutmasınlar beni. Benim derdim nafaka değil, velayet! Oğluma karşı iyi bir anne olsun. Gelsin neyim var neyim yok canımla beraber hepsini alsın. Ama durum öyle değil" diye konuşmuştu.

"EN YUMUŞAK GEÇİŞLE BİTİR, KADINI BİTİRME!"



Özcan Deniz'in bu çarpıcı açıklamasına tepki gösteren Işıl Reçber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadaleri kullandı;

"Ne olursa olsun önce bir evlilik, sonra çocuk var. Kimse kimseyi zorla evlendirmiyor! Seni evlilik dışı çocukla kandırarak, boşatarak nikaha mecbur etmemiş. Hadi hata yaptın ama çocuk olmuş... En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme! Karınmış zamanında ömür boyu da o çocuğun annesi olmaya devam edecek. Nasıl biri olursa olsun bunu değiştiremezsin. Anne... Uzun hayat yolunda çocuğun annesinden nefret etmesi en büyük boşluk ve kabusudur. Beyefendiden ricam; Kusursuz şöhret yolunda çocuğunun psikolojisini düşünüyorsa yeter! Daha fazlasına gerek yok! Tüm haklı çıkma çabasıyla yaptıkları su, elektrik ve alt yapı olarak evladıyla kendisine dönecek bir gün. O zaman keşkeler için çok geç olur. Sevgiyle..."