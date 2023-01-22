Özge Özpirinçci: 'Michael Jackson’ı ben oynamalıyım'

Oyuncu Özge Özpirinçci, hayranlarının sosyal medyada başlattığı "Michael Jackson'ı Özge oynasın" akımına Instagram hesabından yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 11:41
Özge Özpirinçci: 'Michael Jackson’ı ben oynamalıyım'
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2009’da hayatını kaybeden şarkıcı Michael Jackson'un hayatının film olacağı şeklindeki haberlerin gündeme gelmesinin ardından Özge Özpirinçci'nin hayranları sosyal medyadan, "Projede Özge yer alsın" akımını başlattı. 

Instagram'dan açıklama yapan Özpirinçci, "Michael Jackson'ın hayatı film yapılıyormuş. Sosyal medyada dönen birkaç yorum gördüm. Hepinize katılıyorum! Tabii ki de ben oynamalıyım!" yazdı. 


Özge Özpirinçci Michael Jackson Film

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