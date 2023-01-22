Özge Özpirinçci: 'Michael Jackson’ı ben oynamalıyım'

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 11:41

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 11:41

2009’da hayatını kaybeden şarkıcı Michael Jackson'un hayatının film olacağı şeklindeki haberlerin gündeme gelmesinin ardından Özge Özpirinçci'nin hayranları sosyal medyadan, "Projede Özge yer alsın" akımını başlattı.

Instagram'dan açıklama yapan Özpirinçci, "Michael Jackson'ın hayatı film yapılıyormuş. Sosyal medyada dönen birkaç yorum gördüm. Hepinize katılıyorum! Tabii ki de ben oynamalıyım!" yazdı.