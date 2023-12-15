Özge Özpirinçci'den 'yüzüstü bıraktı' iddialarına yanıt

Yayınlanma: 15.12.2023 - 13:26

Güncelleme: 15.12.2023 - 13:26

Ünlü oyuncu Özge Özpinçci hakkında bir X kullanıcısı yaptığı paylaşımda bulundu.

Söz konusu kişi, "Özge Özpirinçci bir karakterin hayatını çok beğenip 'Tiyatro oyunu yapacağım' diye tutturup herkesi darlıyor, sponsor bulunuyor, sahneleme aşamasında geliniyor ve son anda 'Bana dizi geldi' deyip herkesi yüzüstü bırakıyor. Bu da böyle bir kulis olsun size, kalitedir evet" dedi.

FLAŞ YANIT GELDİ

Bu iddialara Özge Özpirinçci'den şöyle bir açıklama geldi:

"Bahsettiğiniz 'Oyun' bir kitap uyarlaması. Kitabı okuduktan sonra yazarına mesaj atıp, eğer bir gün kitabınızı tiyatro oyunu ya da sinema filmine uyarlamak isterseniz, ben bu rol için deneme çekimi yapmak istiyorum dedim. 'Böyle bir tesadüf olamaz biz de sizi düşünüyorduk' dedi. Kimseyi darlamadım, sponsor bulmadım, masa okuması yaptık bir kere ve tatile gittik hepimiz. Bu süreçte takvimle ilgili konuşmalar yapıldı ve sezonda bir dizide oynayacağım bilgisi verildi. Yaz tatili bitişine doğru tekrar set hayatına başlayacağımı ve bu sefer 2 yaşında bir kız çocuğum olduğu için zamanımı daha doğru değerlendirmem gerektiğini idrak etmeye başladım.

Üstüne bir de babama ALS teşhisi konması ile birlikte fiziksel ve duygusal anlamda yoğun ve zorlayıcı olabilecek bir sezonun beni beklediğini anladım. İlk defa sahneye çıkacaktım ve bu deneyimimin böyle bir seneme denk gelmesini istemedim. Bu noktada oyuna dahil olamayacağımı ve bundan dolayı çok üzgün olduğumu söyledim. Hayallerimizin kağıt üzerindeki duruşuyla hayatın bizim için çizdiği resimler her zaman aynı çerçevede buluşamayabiliyor. O çerçeveye zorla sığmaya çalışmamak da resmin kalitesini bozmak istememekten kaynaklanabiliyor."