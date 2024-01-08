Hülya Avşar'dan İbo Show'daki 'filtre'ye ilişkin açıklama: 'Asıl ben mağdurum'
Hülya Avşar, yılbaşı gecesi yayınlanan İbrahim Tatlıses’in sunduğu İbo Show’da kullanılan filtre hakkında “Montaj yapılırken fazla kaçmış olabilir. Asıl ben mağdurum” dedi.
Yılbaşı gecesi yayınlanan İbrahim Tatlıses’in sunduğu İbo Show’da kullanılan filtre sosyal medyada gündem olmuştu. Hülya Avşar, Aleyna Tilki, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Norm Ender gibi birçok ünlü ismin konuk olduğu programda kullanılan filtreden dolayı kişilerin yüzü seçilemeyecek hale gelmişti.
"KİMSENİN BÖYLE BİR TALEBİ OLMADI"
Kullanılan fazla filtreden dolayı yüz hatları değişen Hülya Avşar, konuya dair sessizliğini bozdu.
tv100 Magazin Hattı’na konuşan Avşar, “Montaj yapılırken fazla kaçmış olabilir. Kimsenin böyle bir talebi olmadı. Asıl ben mağdurum. Günlük hayatta makyaj bile yapmazken neden böyle şeyler konuşuluyor anlamış değilim” ifadelerini kullandı.
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