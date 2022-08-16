Özgür Ozan'ın baba acısı: Sosyal medyadan duyurdu
Uzun zamandır Arka Sokaklar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Özgür Ozan, babasının ölümüyle sarsıldı. Zor günler geçiren Ozan, yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu acısını takipçileriyle de paylaştı.
Ünlü oyuncu Özgür Ozan, baba acısıyla sarsıldı. 56 yaşındaki Ozan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla geçen hafta babasını kaybettiğini duyurdu.
"BUGÜN BİR HAFTA..."
Babasının fotoğrafını yayınlayan Özgür Ozan, duygularını "İnsan, babası ölünce büyürmüş! Bugün bir hafta..."sözleriyle ifade etti.
Acı haber sonrası Ozan'ın takipçileri, ünlü oyuncuya başsağlığı mesajlarında bulundu.
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