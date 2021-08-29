Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu
Kanal D ekranın sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ı canlandıran Özgür Ozan'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu. Yeni projesi için saçını ve sakalını uzatan oyuncu, hayranlarını şaşırttı. Ünlü oyuncu, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
Fenomen dizi Arka Sokaklar'da uzun yıllar Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan imaj değişikliğine gitti. Yeni sezon öncesinde bir film projesinde yer alan ünlü oyuncu, tarzıyla hayranlarını şaşırttı.
Uzattığı saçlarını toplayan ve tatilde bronzlaşan oyuncu, son halini Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.
Oyuncu, yeni imajını paylaştığı kareye "Bekliyoruz bakalım" notu düştü.
"GENÇLEŞMİŞSİN"
Özgür Ozan'ın yeni imajı kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Büyük ilgi gören fotoğraflara, 'Çok yakışıklı olmuşsunuz, yeni sezonda sizi böyle görmek isteriz', "Gençleşmişsin" ve "Çok yakışmış" yorumları yapıldı.
KARAKTERİ EFSANE OLDU
Arka Sokaklar dizisinde Başkomiser Hüsnü Çoban’ı canlandıran Özgür Ozan, karakteriyle efsaneler arasına adını yazdırdı.
Dizide senaryo gereği vurulan Hüsnü Çoban için sosyal medyada cenaze etkinliği düzenlenmişti. Çoban'ın öleceğini düşünen fanları sosyal medyada etkinlik sayfası açmış, yaklaşık 200 bin kişi 'cenazeye gidiyorum' şıkkını seçmişti.
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