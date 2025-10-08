İsrail ablukasını kırmak için harekete geçen Küresel Sumud Filosu'nun engellenmesinin ardından "Özgürlük Filosu" İtalya'dan yola çıktı. Peki, Özgürlük Filosu Gazze’ye ulaştı mı? Özgürlük Filosu nerede? Özgürlük Filosu'nda kimler yer alıyor?

ÖZGÜRLÜK FİLOSU GAZZE’YE ULAŞTI MI?

Gazze Özgürlük Filosu, İsrail ordusunun saldırısına uğradıklarını ve askerlerin bazı teknelere çıktığını duyurdu.

Filonun Instagram hesabından yapılan paylaşımda, İsrail ordusunun sinyal karıştırıcı kullandığı ve askerlerin en az iki tekneye çıktıkları kaydedildi.

Paylaşımda "Gazze'den kabaca 120 deniz mili uzaklıktayken İsrail filomuza saldırdı. Şu anda askerler en az iki tekneye çıktı ve canlı yayınların çoğu kesildi. İsrail ordusu, teknelerin rotasını değiştirmeye çalışıyor" denildi.

ÖZGÜRLÜK FİLOSUN'DA BULUNAN TÜRK İSİMLER

Gemide 3'ü Türk milletvekili ve 3'ü İsrail vatandaşı olmak üzere toplamda 26 ülkeden 96 isim bulunuyordu. Türk milletvekilleri; Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün oldu.