Metrodan Kaçış filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2009 yılında vizyona giren Metrodan Kaçış filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Metrodan Kaçış filminin konusu ne? Metrodan Kaçış filminin oyuncuları kim? Metrodan Kaçış filminin IMDb puanı kaç?
Metrodan Kaçış (The Taking of Pelham 1 2 3), yönetmenliğini Tony Scott'un üstlendiği, senaryosunda Brian Helgeland ve John Godey'in birlikte çalıştığı 2009 yapımlı bir polisiye filmidir.
METRODAN KAÇIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir adam, New York Şehir metrosunda, elindeki silahla tüm yolcuları rehin alır. Onları sadece fidye karşılığında serbest bırakacağını söyler. Yaşanan bu olaylar güvenlik şefi olan Walter Garbe’ın tüm gününü alt üst eder ve Garbe, suçun arkasındaki ustaca düzenlenmiş planla yüzleşmek zorunda kalır.
METRODAN KAÇIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Denzel Washington
John Travolta
Luis Guzmán
METRODAN KAÇIŞ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Metrodan Kaçış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Zafer Partisi'nde 'Cübbeli Ahmet' istifası
- O özellikler iptal edildi!
- 'Lütfen bir talimat veriniz...'
- Zincir market MEB’le protokol imzaladı
- ABD’nin takip ettiği ulusalcı
- Ünlü müzisyen yaşamını yitirdi
- 'BOP eşbaşkanı' demek hakaret mi?
- Boksör cezaevinde intihar etti!
- Benzine büyük zam yolda
- AKP'den Deniz Demir açıklaması