Metrodan Kaçış filminin konusu ne, oyuncuları kim?

31 Ekim 2022 Pazartesi, 11:33

Metrodan Kaçış (The Taking of Pelham 1 2 3), yönetmenliğini Tony Scott'un üstlendiği, senaryosunda Brian Helgeland ve John Godey'in birlikte çalıştığı 2009 yapımlı bir polisiye filmidir.

METRODAN KAÇIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir adam, New York Şehir metrosunda, elindeki silahla tüm yolcuları rehin alır. Onları sadece fidye karşılığında serbest bırakacağını söyler. Yaşanan bu olaylar güvenlik şefi olan Walter Garbe’ın tüm gününü alt üst eder ve Garbe, suçun arkasındaki ustaca düzenlenmiş planla yüzleşmek zorunda kalır.

METRODAN KAÇIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Denzel Washington

John Travolta

Luis Guzmán

METRODAN KAÇIŞ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Metrodan Kaçış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.







