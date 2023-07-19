Eşinden Özkan Uğur'a duygusal veda: 'Birlikte yaşlanacağız sanıyordum'

Yayınlanma: 19.07.2023 - 17:47

Güncelleme: 19.07.2023 - 17:52

Üçüncü kez lenf kanserine yakalanan MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur, 8 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

69 yaşında hayata veda eden usta sanatçının eşi Aysun Aslan Uğur, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

"BUNDAN SONRASI SENSİZ BİR KARA DELİK"

Aysun Aslan Uğur paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi o kadar eksilmiş, kederli ve yorgun hissediyorum ki… Bir olduğumuz bunca yılın ardından seni görmeden, sesini duymadan, yamacımda hissetmeden, birbirimizi eleştirmeden, dalga geçmeden, kavga edip barışmadan, birlikte kahkaha atmadan, nasıl olacak Özkan'ım? Genç ruhlarımız birbirine olan sevgisini yitirmeden birlikte yaşlanacağız bu Dünyada sanıyordum. Bundan sonrası sensiz bir kara delik. Seni bu boyuttan uğurladık. Artık başka bir boyutta hep olduğun gibi hiç bir varlığı incitmeden akacaksın.

"HEP İÇİMİZDE OLACAKSIN CANIMIN İÇİ"

Acımızı paylaşan, her derdimize deva olan yakın dostlarımıza, arkadaşlarımıza, telefon ve mesajlarını cevaplayacak güç bulamadığım tanıdık tanımadık tüm sevenlerine, dualarınıza sonsuz teşekkür ediyorum… Uğurlar olsun, hep içimizde olacaksın canımın içi. Ardında bıraktıklarınla, tertemiz kalbinle hiç unutulmayacaksın. Sevenlerin hiç eksilmeyecek, sanatının ışığıyla daha çok kuşakları aydınlatacaksın. Nur içinde yat… Mekanın Cennet olsun Özkan'ım. Hepimizin başı sağ olsun."