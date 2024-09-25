Özkan Uğur'un hiç duyulmamış şarkıları paylaşılacak

Geçen yıl hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur’un daha önce hiç duyulmamış şarkıları yayınlanacak.

Özkan Uğur'un hiç duyulmamış şarkıları paylaşılacak
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2024 - 10:22

Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun üyesi olan usta sanatçı Özkan Uğur, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti.

"Ele Güne Karşı", "Peki Peki Anladık", "Ali Desidero", "Güllerin İçinden" parçalarının da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan Özkan Uğur'un hiç duyulmamış şarkıları dinleyicilerle buluşacak.

Özkan Uğur'un oğlu Alişan sosyal medya hesabında, "Canım babam, Özkan Uğur’umuzun hiç duyulmamış şarkılarının ilki 'Severim', 27 Eylül Cuma günü tüm dijital platformlarda yayında. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Özkan Uğur

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