Ozzy Osbourne’un son sözlerini Sharon Osbourne açıkladı

Rock müziğin efsane isimlerinden, Black Sabbath’ın efsanevi solisti ve “Karanlığın Prensi” olarak anılan Ozzy Osbourne, 22 Temmuz 2025’te 76 yaşında hayatını kaybetmişti. Aile tarafından yapılan açıklamada, Osbourne’un “ailesiyle birlikte, sevgiyle çevrili şekilde hayata veda ettiği” belirtilmiş ve mahremiyet talep edilmişti.

Aradan geçen ayların ardından 43 yıllık hayat arkadaşı Sharon Osbourne, Piers Morgan Uncensored programına konuk olarak o güne dair bilinmeyen detayları paylaştı.

“ÖP BENİ… SIKICA SARIL BANA”

Sharon Osbourne, Ozzy’nin vefat ettiği gün sabaha karşı saat 04.00’te uyandığını ve eşinin kendisine dönerek,

“Öp beni. Sıkıca sarıl bana,” dediğini gözyaşları içinde anlattı.

Ünlü ismin bu sözlerden sadece 20 dakika sonra spor salonuna indiğini ve burada hayatını kaybettiğini söyleyen Sharon Osbourne, olay anını şöyle aktardı:

“BIRAKIN ONU… GİTTİ”

“Kalp krizi geçirdi. Aşağı koştuğumda ona müdahale ediyorlardı. ‘Bırakın onu. Yapamazsınız. Gitti.’ dedim.”

Şaron Osbourne, eşinin kaybının ardından en zor dönemlerinden birini yaşadığını ifade etti.

DOĞUM GÜNÜNÜ HÜZÜNLE KUTLADI

Ozzy Osbourne, yaşasaydı 3 Aralık’ta 77 yaşına girecekti. Sharon Osbourne, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından şu sözlerle andı:

“Sevgili kocam, doğduğun günü kutluyorum. Seni diğer tarafta görene kadar elini asla bırakmayacağım.”