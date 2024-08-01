Ozzy ve Kelly Osbourne, Britney Spears'tan özür diledi

Yayınlanma: 01.08.2024 - 17:14

Güncelleme: 01.08.2024 - 17:14

Ozzy Osbourne ve kızı Kelly Osbourne, The Osbournes adlı podcastlerinde Britney Spears'ın dans videoları hakkında yaptıkları yorumlar nedeniyle ünlü şarkıcıdan özür diledi. Ozzy Osbourne, Spears'ın dans videoları hakkında "Çok acıklı, çok çok acıklı" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Kelly Osbourne ise şarkıcı için üzüldüğünü belirtmişti.

SPEARS'IN TEPKİSİ

Britney Spears, Ozzy Osbourne'un kendisini her gün dans ederken görmekten bıktığını ve Kelly Osbourne'un da üzüntüsünü dile getirdiği açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından sert bir tepki gösterdi. Spears, "İnsanlık tarihindeki en sıkıcı aile olan Osbourne ailesine kibarca gitmelerini söyleyeceğim" diye yazdı.

NTV'nin aktardığına göre, Kelly Osbourne, podcast'in 29 Temmuz'da yayımlanan son bölümünde ailesinden Spears'tan özür dilemelerini istedi. Kelly Osbourne, "Özür dileriz Britney, yine de harika olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ozzy Osbourne ise özrünü şu sözlerle dile getirdi:

"Britney, sana gerçekten bir özür borçluyum. O yorumu yaptığım için çok özür dilerim. Ama her gün aynı lanet dansı yapmasan daha iyi olur. Bazı hareketleri değiştir. Gerçekten özür dilerim. Seni seviyorum ve güzel olduğunu düşünüyorum."

Babasının ardından tekrar söze giren Kelly Osbourne, "Danslarını seviyorum, seni mutlu ediyor ve birimiz seni üzdüyse çok özür dilerim" diye konuştu.