Pakize Suda ile ilgili üzücü haber
İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan oyuncu ve yazar Pakize Suda'nın özel bir bakımevinde tedavi gördüğü öğrenildi.
Ses sanatçısı Onur Akay, demans hastalığı ile mücadele eden Pakize Suda'nın son durumunu paylaştı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel bir bakımevinde tedavisini sürdüren Pakize Suda'nın hastalığı nedeniyle artık hiç kimseyi tanımadığını anlatan Akay, Suda'nın son durumunu gösteren bir de fotoğraf paylaştı.
PAKİZE SUDA KİMDİR?
İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan oyuncu, yazar Pakize Suda’ya (71), 'akıl zayıflığı' yaşadığı belirtilerek opera sanatçısı ablası Ayşe Suda tarafından vesayet davası açılmıştı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda düzenlenen rapor üzerine mahkeme, Pakize Suda'ya yeğeni Dilara Elagözlü'nün (46) vasi olarak atanmasına karar vermişti.
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