Pamukova'da hasat başladı: 1000 rakımdaki tarlada müşteriler elleriyle topluyorlar

Yayınlanma: 13.08.2024 - 14:05

Güncelleme: 13.08.2024 - 14:05

İlçenin yüksek kesimlerinde yaşayanların geçim kaynakları arasında yer alan ve ağırlıklı olarak Çilekli, Kemaliye ve Hüseyinli mahallelerinde üretilen çileğin hasadına başlandı.

Yaklaşık 2 bin dönüm arazide yetiştirilen çileğin hasat etkinliğine ailece katılanlar, elleriyle topladıkları meyveyi satın almanın yanı sıra ürünün nasıl yetiştirildiği hakkında bilgi sahibi oluyor.

Özellikle hafta sonları Sakarya ve çevre illerden aileleriyle 1000 rakımlı yaylalara gelen çocuklar da etkinlikte severek çilek topluyor.

Tüketiciler çileğe "el değmeden" tarladan doğrudan ulaşmaktan, üreticiler de ürünün ilgi görmesinden memnuniyet duyuyor.

"BU AROMAYI TÜRKİYE'NIN BAŞKA YERİNDE BULMA ŞANSINIZ YOK"

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, AA muhabirine, hasadına başlanan çileğin rekoltesinde aşırı sıcaklar nedeniyle düşüş yaşandığını, fiyatların ise tatmin edici olduğunu söyledi.

Sakarya'nın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik gibi çevre illerden tüketicilerin ailece hasat etkinliğine katıldığını aktaran Ulukaya, "Vatandaş kendi eliyle toplamayı sevdiği için buraya geliyor. Tarlada kilogramını 100 liradan satmaktayız. Şirketler buraya turlar düzenliyor. Piknik havasında, kendin topla anlayışıyla tur şirketleri de ilgi gösteriyor. Üretici de tüketici de memnun." diye konuştu.

Hüseyinli Mahalle Muhtarı Çağrı Lafçı da 100 haneli mahallede yaşayanların geçimlerini çiftçilikle sağladığını ve genel olarak çilek üretimi yaptığını kaydetti.

Bölgeye Kocaeli, İstanbul, Bursa, Bilecik, Düzce gibi illerden gelenlerin olduğuna değinen Lafçı, "Gelen misafirlerimizin memnuniyeti bizi sevindiriyor. İnşallah üretimi daha da geliştirmek istiyoruz. Buraya gelen insanlar, kaliteli çilek topladığı için çok memnun oluyor. Her gelen tekrar gelmek istiyor. Kapımız herkese açık, herkesi bekliyoruz." dedi.

Çilek üreticisi Ulvi Kurt ise insanların elleriyle dalından çilek toplamak için bölgeye geldiğini dile getirerek, "Vatandaşlar sosyal medyanın da etkisiyle buraya ilgi gösteriyor. Hem yiyorlar hem topluyorlar. Topladıkları çileğin nasıl yetiştirildiğini ve hasat edildiğini öğreniyorlar. Bu aromayı Türkiye'nin başka yerinde bulma şansınız yok. Bütün tüketicilerimizi yaylamıza bekliyoruz. Doğal güzellikleriyle havasıyla mükemmel bir yer." ifadelerini kullandı.

İnsanların kent yaşamından biraz uzaklaşıp doğada vakit geçirebilmek için yaylaları tercih ettiğini, gelenlerle ticari ilişkiden çok dostluk bağları kurduklarını anlatan Kurt, şöyle devam etti:

"Tarlamızdan yiyebildiği kadar yemek serbest. İhtiyacı olan miktarı kendisi topluyor, biz kasalara aktarıyoruz. Kovalarıyla gelirlerse hiç aktarma yapmadan, el değmeden ürünlerini kendileri toplayıp sofralarına koyuyorlar. Bizim elimiz hiç değmiyor, sadece tartıp ücretini alıyoruz. Üretici olarak memnunum, ürünümüzü değerlendiriyoruz. Vatandaş da bahçede dalından koparmanın tadını alıyor ve giderken çok mutlu oluyor."

"KENDİM TOPLAMAK İÇİN BURAYI TERCİH ETTİM"

Fransa'dan tatil için Kocaeli'nin Kartepe ilçesine gelen Refika Kocaman, komşusunun tattırdığı çilekleri beğenmesi üzerine ailesiyle bölgeye geldiğini belirtti.

Bölgenin doğasını ve çileklerin lezzetini beğendiğinden bahseden Kocaman, "Buradan çilekleri toplayıp reçel yapacağım ve yurt dışına götüreceğim. Özellikle kendim toplamak için burayı tercih ettim. Daha zevkli, emek veriyorsun. Eğlenceli bir ortam oluyor, çocuklarla geliyorsun, hem topluyor hem yiyorsun. Pazardan aldığından daha farklı. Lezzeti çok güzel. Hayatımda yediğim en güzel çilek." şeklinde konuştu.

İzmit'ten gelen Ercan Uzun ise çileklerin çok lezzetli olduğunu dile getirerek, "Buraya sırf çilek toplamak için geldik. Marketten aldığımız gibi olmuyor, farklı bir lezzeti var. Hem bizim için hafta sonları farklı bir aktivite oluyor. Fırsat buldukça gelmeye çalışıyoruz. Eşim çocuklar ve arkadaşlarımla geldim. Çocuklar için de iyi oluyor. Kalabalık ortamdan çıkıp burada farklı bir ortamda bulunuyorlar. Doğal ortam ve havası temiz." ifadelerini kullandı.