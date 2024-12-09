Pantene Altın Kelebek'te bir ilk! Alper Rende ödül alırken sevgilisi Betül Çakmak'a evlilik teklifi etti

Yayınlanma: 09.12.2024 - 10:04

Güncelleme: 09.12.2024 - 11:40

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nin 49 yıllık tarihinde ilk kez böyle bir olay gerçekleşti. “En İyi Erkek Dijital İçerik Üreticisi” ödülünü kazanan Alper Rende, sahneye çıkıp ödülünü alırken unutulmayacak bir sürprize imza attı.





Uzun bir süredir bir dargın bir barışık ilişkisiyle gündeme gelen sevgilisi Betül Çakmak’ı sahneye davet eden Rende, tüm Türkiye’nin gözleri önünde, canlı yayında evlilik teklifi etti. Bu beklenmedik an, geceye damgasını vurdu ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medya fenomeni Alper Rende’nin bu hareketi, Altın Kelebek tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Ödül gecesinde evlilik teklifi gibi bir sürprizin yaşanması, sosyal medya kullanıcılarından da olumlu geri dönüler aldı. Birçok kişi, bu anı geçenin en unutulmaz anı olarak değerlendirdi.







ALPER RENDE KİMDİR?



Alper Rende 16 Ekim 1995, İzmit doğumlu Türk Oyuncu, YouTuber ve Sunucu'dur. Eğlence türünde videolar çekmektedir.



1995 yılında İzmit'te dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Yazılım Bölümünde tamamladı. Rende, sosyal medyaya 2013'de Vine isimli uygulamaya Ailesi, arkadaşları ve sevgilisi ile video çekerek girmiştir.



2016 yılında Türk Lokumu filminde rol aldıktan sonra 2017 yılında Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde rol almıştır. 2019'da ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde rol aldı.



2016-2018 yılları arası Mediakraft bünyesinde içerik hazırladıktan sonra 2018 yılında kendi kanalını açmıştır. 2020 yılında İzole isimli şarkısını çıkartmıştır. YouTube'da çektiği Kaçış isimli video serisinin özel bölümlerini Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform olan Exxen platformundan yayımlarken diğer bölümleri ise kendi kanalından yayımlamaktadır.