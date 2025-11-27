Papa Leo, bugün Türkiye'deki ilk temaslarına Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Ardından Beştepe’de AKP'li Cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Peki, Papa 14. Leo kimdir? Papa 14. Leo neden İznik'e gidiyor? İznik Bazilikası'nın önemi nedir?

PAPA 14. LEO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Robert Prevost, 14 Eylül 1955'te Chicago, Illinois'da Louis Marius Prevost ve Mildred Martinez'in oğlu olarak doğdu. Orta öğrenimini 1973'te Augustinyen Tarikatı'nın küçük ilahiyat okulunda tamamladı. Prevost, 1977'de Villanova Üniversitesi'nde matematik alanında Lisans derecesi aldı.

Rahip olmaya karar veren Prevost, Eylül 1977'de Augustinyen Tarikatı'na katıldı. Tarikattaki ilk yeminini Eylül 1978'de, ciddi yeminini ise Ağustos 1981'de etti. Ertesi yıl, Chicago'daki Katolik İlahiyat Birliği'nden İlahiyat Yüksek Lisansı derecesi aldı.

Prevost, 19 Haziran 1982'de Roma'daki Augustinyenler için Başpiskopos Jean Jadot tarafından rahip olarak atandı. 1984'te Kilise Hukuku Lisansı ve 1987'de Roma'daki Aziz Thomas Aquinas Papalık Üniversitesi'nden Kilise Hukuku Doktoru derecesi aldı.

Prevost, 1985 yılında Peru'daki Augustinian misyonuna katıldı ve 1985'ten 1986'ya kadar Chulucanas Bölge Valiliği'nin şansölyesi olarak görev yaptı.

Prevost 1988'de Peru'ya döndü ve sonraki on yılını Trujillo'daki Augustinyen ilahiyat okuluna başkanlık ederek geçirdi. Ayrıca piskoposluk ilahiyat okulunda kilise hukuku dersleri verdi ve eğitim başkanı olarak görev yaptı. Prevost, bölgesel kilise mahkemesinin yargıcı ve Trujillo Danışmanlar Koleji üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca şehrin dış mahallelerinde bir cemaate liderlik etti.

Franciscus'un ölümünden sonra Prevost, 2025 papalık konklavında papalık seçiminde önde gelen adaylardan biri olan papabile olarak anılmaya başlandı. 8 Mayıs 2025'te, 2025 papalık konklavının dördüncü oylamasında papa seçildi.

PAPA 14. LEO NEDEN İZNİK'E GİDİYOR?

Papa'nın 27 Kasım'da Ankara'dan başlayacak Türkiye ziyaretinin odağında İznik'te düzenlenecek bir tören olacak.

Papa burada Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ve diğer Hıristiyan ruhani liderleriyle birlikte MS 325'te toplanan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü kutlayacak.

İznik'e bu ziyareti Nisan'da hayatını kaybeden Papa Francesco planlamış ancak vefat etmesinin ardından anma töreni ertelenmişti.

Aynı zamanda Vatikan Devlet Başkanlığı görevini de yürüten ruhani lider, 27 Kasım'da önce Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşacak.

28 Kasım'da İstanbul'daki Saint Esprit Katedrali'nde din adamları ile bir araya geldikten sonra İznik'e gidecek.

29 Kasım'da ise İstanbul'da altı bin kişilik kapasitesi olan bir salonda ayin yapacak.

Papanın Türkiye ziyareti sırasında Patrik Bartholomeos ile Süryani ve Ermeni kilisesi liderleri ile de görüşmesi bekleniyor.

Papa 30 Kasım'da yurtdışı seyahatinin ikinci ayağı olan Beyrut'a gidecek.

İZNİK KONSİLİ'NİN ÖNEMİ NEREDEN GELİYOR?

Papa 14. Leo'nun İznik'te yapacağı duaya 15 bin Hıristiyan katılacak. Ziyaret öncesi İznik'teki güvenlik önlemleri yüksek düzeye çıkarılmış durumda.

İlk Konsil toplantısının İznik gölü kıyısında ve daha sonra sular altında kalan bir bazilikada yapıldığı düşünülüyor. Bazilikanın kalıntıları 2014 yılında gölün zemininde bulunmuştu.

İznik Konsili, Hristiyanlık tarihindeki ilk ekümenik yani evrensel din adamları kurulu olup, MS 325 yılında Roma İmparatoru I. Konstantin'in çağrısıyla günümüzdeki İznik'te toplandı. Konsilin temel amacı, Hristiyanlığın içerisindeki bazı önemli teolojik tartışmaları, özellikle de İsa Mesih'in tabiatı ve Baba Tanrı ile ilişkisi hakkındaki fikir ayrılıklarını gidermek ve kilisenin birliğini sağlamaktı.

Konsilin en önemli sonucu ise Hristiyan inancının temelini oluşturan İznik İnanç Bildirgesi'nin ilk bölümünün kabul edilmesi oldu.

Bu nedenle İznik Konsili, Hristiyan inancının temel doktrinlerini resmi olarak tanımlayan, kilisede birliği sağlamaya çalışan ve Hristiyanlık ile imparatorluk ilişkilerini şekillendiren dönüm noktası niteliğinde bir olay olarak biliniyor.