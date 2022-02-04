Papağan çaldığı kamera ile uçuşunu filme aldı

Yeni Zelanda’da bir papağan çaldığı aksiyon kamerası ile uçuşunu filme aldı.

İHA
04 Şubat 2022 Cuma, 19:47
Papağan çaldığı kamera ile uçuşunu filme aldı
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Yeni Zelanda’da Kea cinsi papağan çaldığı aksiyon kamerası ile Fiordland bölgesi üzerindeki uçuşunu filme aldı.

DEĞERLİ EŞYALARI ÇALIYORLAR

Söz konusu kamerayı kuşları kaydetmek için dışarı koyulduğu sırada çalan papağanın çektiği görüntüler ise Alex Verheul tarafından sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündem oldu.

Meraklı olmaları ile ünlenen Kea cinsi papağanların, insanlardan cüzdan, mücevher ve gibi eşyaları çaldıkları biliniyor. 


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