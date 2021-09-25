Para karşılığında ailesi tarafından istimara maruz bırakılan çocuk yaşadıklarını anlattı

25 Eylül 2021 Cumartesi, 13:09

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına başvuran D. A, ailesi tarafından yıllarca istismar edildiğini iddia ederek yaşadıklarını anlattı.

Gaziantep’te doğduğu köyde yıllarca ailesi tarafından tüm köylüye para karşılığında birlikteliğe zorlandığını söyleyen D. A, canlı yayında Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istedi. Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar diyen D.A, "tüm ailem işin içinde, beni ve kardeşimi ailemden kurtarın!” dedi.

“ANNEM, BABAM OTURUP BİZİ İZLİYORLARDI”

Didem Arslan Yılmaz’ın “Seni sattıktan sonra o sırada annen, baban nerede?” sorusuna D.A, “Annem, babam oturup bizi izliyorlar. Kız kardeşime izletiyorlar, ailece hepsi izliyorlar.” yanıtını verdi. Arslan, bu sözlerin ardından donup kaldı. D.A’nın eşi B.A ise araya girerek, “Bunlar ne ki. Daha çok şey var. Hepsini anlatacağım, zamanı gelince hepsini anlatacağım” dedi.

“KAYINVALİDEM BANA AŞIKTI”

D.A'nın eşi B.A’nın “Kayınvalidem bana aşıktı, kurduğu tuzağı öğrenmek için kayınvalideme aşkımı ilan ettim.” ifadelerini kullanmasıyla birlikte stüdyo karıştı. Kayınvalidesi tarafından uyku ilacıyla uyutulan damat, yaşananlarla ilgili kayınvalidesine ateş püskürdü.

Canlı yayına D.A ile ilgili telefonla bağlanan isimsiz tanıklar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tanıklar, annesinin D.A'yı, “1 kilo patates, inşaat malzemesi ve 1 kilo balık karşılığında başka erkeklere sattığına" şahit olduklarını söyledi.