'Paramı alamadım' diyen Sefo'ya Reynmen'den cevap: 'Ofisime geldiğinde 70 bin takipçin vardı'

Yayınlanma: 09.01.2025 - 17:42

Güncelleme: 09.01.2025 - 17:49

Ünlü rapçi Sefo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Reynmen’e karşı hukuki bir mücadele başlattığını duyurmuştu. Sefo'ya ünlü fenomenden yanıt geldi. Reynmen "Seyfullahcım, sen benden gayette aydan aya ödemeni alıyordun" diyerek rapçiyi yalanladı.

"BONİTA" GELİRLERİNDEN ÖDEME ALMADIĞINI AÇIKLADI

Sefo, paylaşımında Bonita şarkısının sözlerini yazıp söylediğini ve klibini kendi cebinden finanse ettiğini belirterek, bu şarkının gelirlerinden yaklaşık 2,5 yıldır hiçbir ödeme almadığını ifade etti. Ayrıca Reynmen'in şarkıyı hiçbir platformda kullanamayacağını belirten bir ihtarname belgesine de yer verdi.

Sefo, paylaşımında şunları söyledi:



"İşlerin bu noktaya gelmesinden dolayı üzgünüm. Böyle planlamamıştık, böyle konuşmamıştık, ama böyle oldu. Yaklaşık 2,5 senedir, sözlerini yazıp söylediğim, klibini bile kendi cebimden çektiğim 'Bonita' şarkısının gelirlerinden tek bir ödeme almadım."

Reynmen’in tavrını sert bir şekilde eleştiren Sefo, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:



"Yeri gelince haktan hukuktan bahsederler ama en iyi onlar yerler. Üç ya da beş, ne kadar olduğunu bilmiyorum ve umurumda da değil. Ancak bu mafyavari 'gelirlere çökme' tavrına karşı elimden gelen hukuki her şeyi yapacağım. Dostlukla yaklaşmaya çalıştığım bu ilişkinin böyle bitmesi beni üzdü."

REYNMEN'DEN AÇIKLMA GELDİ

Reynmen konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Reynmen'in açıklaması şu şekilde:

"Seyfullahcım, sen benden gayette aydan aya ödemeni alıyordun. O zamanki menajerin Alper'e sorabilirsin. Eğer istersen dekontta atarım. Hatta neredeyse tüm sanatçılar çeyrek dönem ve kesintili ödeme alırken benim dağıtıcımla yaptığım anlaşmadan dolayı sana aydan aya ve kendi isteğimle "kesintisiz" atıyordum."

"70 BİN TAKİPÇİN VARDI"

"Ofisime geldiğinde 70 bin takipçin vardı. Muhabbet ettik, on numara çocuktun. Sonra iş şarkı yapmaya gelince bana Bilmem Mi? ve Bonita'yı dinlettin. Yaz öncesi Bonita güzel olur deyip birlikte yaptık. Bişeyde imzalamadık aramızda kaldı ki o dönem çalıştığım insan seni Houze'un sanatçısı yapmak istediğinde seni bu işi şirketime almaya çalışıyomuşum gibi gözüksün istemediğim için seninle konuşmamasını söyledim. Kaldı ki düşük takipcili birini şirketime almak için feat atmama gerek yoktu. Gönül işi yaptık. Dostane bi şekilde iletişim kurduk. Stüdyona geldiğimizde şampanya patlattınız ve bu iş birliğinin sana ne kadar iyi geleceğinden bahsetmişti Alper. Aramızdaki şeyin paradan daha değerli olduğundan, parasını versen sahip olamayacağından bahsediyodunuz. Sende bunun farkındaydın açıkcası ben pek ilgilenmiyodum çünkü benim için mesele dost kazanmış olmamdı. Sonra sen Bilmem Mi'yi çıkarttın. O dönem konserlerime götürdüm seni. Tatil yaptırdım. Çok mutlu olmuştunuz. Sana çok iyi geldiğimden bahsediyodunuz."

"AVUKATIN TEKLİFİMİ REDDETTİ"

"Sonra sen star oldun Seyfullah. Etrafıma bana yazarsan seninle görüsecegimi söyledim. Asla bana yazmadın. Avukatın, avukatıma yazdı. Görüselim dedim. Hatta yeri ben organize edeyim iyi niyetimiz belli olsun dedim. 2 Ocak 2024. 3 Ocakta avukatın senin bana duygusal olarak kırgın olduğundan bahsederek teklifimizi reddetti. Bundan bir sene önce. Amacının bişeyleri çözmek ya da talep etmek olmadığı aşikar. Niyetin beni hitap ettiğin topluluğun karşısında küçük düşürmek. Normalde bu açıklamayı yapmazdım ama sen söylediğinin aksine maaleaef artniyetlisin. Sonra senin hypen düştü tabi çok normal ben defalarca yaşadığım için bu durumu anlayabiliyorum. İbo araya girerek bizi barıştırmak istedi. İstemedim çünkü defalarca etrafıma bana yazman gerektiğini söylemiştim. Ben hariç herkese yazdın. Ben haric herkese ağladın ama maalesef bir tek bana yazmadın Seyfullah. Senin adına çok üzülüyorum. Eski Sefo değilsin artık ve insanlarda kaldığını düşündüğün paraların peşine koşturmaya başladın."

"YAZIK ETTİN KENDİNE"

"Ben senin gibi insanları çok gördüm Seyfullah. Yaşının yarısı kadardır sosyal medyadayım. Kimler geldi, kimler geçti. Burası bana her şeyden önce insan olmayı öğretti. Ama sana öğretememiş. Öğretememiş ki seninle dost olmaya çalışan birisinin mafyavari bi şekilde parana çöktüğünü iddia edip o insanı küçük düşürmeye çalışıyosun küçücük aklınla. Dost olduğundan bahsediyosun, sen benimle dost olmadın. Hiçte olmak istemedin. Aşağılık kompleksin buna müsade edemedi maalesef. Keşke olabilseydik. Benden öğreneceğin belki de benimde senden öğreneceğim çok şey vardı. Yazık ettin kendine. Daha fazla kendini küçük düşürüp bizi rezil etme. Benim artık sakin bir hayatım var ve böyle de kalmasını istediğim bir hayatım. Cesaretine de hayran kaldım ayrıca, benimle dalga geçer gibi story atmak pek senin yapabileceğini düşündüğüm bişey değildi. Etkisi altında olduğun şeylerle yaptıklarına dikkat etmen gereken bir hayatın var. Sakin kal Seyfullah. Öfkeyle kalkanın yararla oturduğu nerede görülmüş. Dedemin bi lafı vardı; Hirs gelir göz kararır, hırs gider yüz kızarır."