Rapçi Sefo, Reynmen'e dava açtı: 2,5 senedir parasını alamadı!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 10:36

Güncelleme: 09.01.2025 - 10:37

Ünlü rapçi Sefo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Reynmen’e karşı hukuki bir mücadele başlattığını duyurdu. Geçtiğimiz yaz bir programda, Reynmen’den alacaklarını tahsil edemediğini ve aralarının bozuk olduğunu dile getiren Sefo, bu açıklamalarıyla adeta bugünün sinyallerini vermişti.

"BONİTA" GELİRLERİNDEN ÖDEME ALMADIĞINI AÇIKLADI

Sefo, paylaşımında Bonita şarkısının sözlerini yazıp söylediğini ve klibini kendi cebinden finanse ettiğini belirterek, bu şarkının gelirlerinden yaklaşık 2,5 yıldır hiçbir ödeme almadığını ifade etti. Ayrıca Reynmen'in şarkıyı hiçbir platformda kullanamayacağını belirten bir ihtarname belgesine de yer verdi.





Sefo, paylaşımında şunları söyledi:



"İşlerin bu noktaya gelmesinden dolayı üzgünüm. Böyle planlamamıştık, böyle konuşmamıştık, ama böyle oldu. Yaklaşık 2,5 senedir, sözlerini yazıp söylediğim, klibini bile kendi cebimden çektiğim 'Bonita' şarkısının gelirlerinden tek bir ödeme almadım."





"DOSTLUKLA YAKLAŞTIM, AMA BU TAVIR KABUL EDİLEMEZ"

Reynmen’in tavrını sert bir şekilde eleştiren Sefo, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:



"Yeri gelince haktan hukuktan bahsederler ama en iyi onlar yerler. Üç ya da beş, ne kadar olduğunu bilmiyorum ve umurumda da değil. Ancak bu mafyavari 'gelirlere çökme' tavrına karşı elimden gelen hukuki her şeyi yapacağım. Dostlukla yaklaşmaya çalıştığım bu ilişkinin böyle bitmesi beni üzdü."

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Sefo’nun açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Reynmen cephesinden henüz bir yanıt gelmedi. Hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu.