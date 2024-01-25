Rapçi Sefo, ailesiyle Umre'ye gittiğini duyurdu: 'Şu günahları bir dökelim'
Dillere pelesenk olan şarkıları, sempatik tavırları ve kendine has tarzı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sefo son pozlarıyla olay oldu. Umre'ye giden ünlü rapçi ihrama girdiği anları paylaştı. Sefo'nun o pozları sosyal medyanın gündemine oturdu.
Gerek dillere pelensek olan şarkılarıyla gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla büyük bir hayran kitlesi olan ünlü rapçi Sefo, Umreye gitti, paylaştığı Umre pozlarıyla olay oldu.
İhrama girdiği anları paylaşan ünlü rapçinin Umre pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
Instagram hesabından kareler yayınlayan ünlü rapçinin Umre pozlarına; 'Herkes hacı oldu', 'Allah kabul etsin' gibi yorumlar yapıldı.
Ünlü isim Umreye gitmeden önce "Arkadaşlar umreye gidiyorum hayırlısıyla. Gidelim, şu günahları bir dökelim" demişti.
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