Yayınlanma: 15.02.2025 - 12:42

Güncelleme: 15.02.2025 - 12:42

Pareto İlkesi, günlük yaşantımızın pek çok alanında farkında olmadan karşılaştığımız bir prensiptir. İş dünyasından eğitim hayatına, sağlık sektöründen zaman yönetimine kadar geniş bir etki alanına sahiptir. Peki, Pareto İlkesi nedir? Pareto İlkesi ne anlama geliyor?

PARETO İLKESİ NEDİR?

Pareto İlkesi, 1896 yılında İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto tarafından geliştirilen bir prensiptir. Bu ilkeye göre, sonuçların %80'i, sebeplerin yalnızca %20’sinden kaynaklanır. İlk olarak gelir dağılımı üzerine yapılan bir araştırmada ortaya çıkmış, ancak zamanla pek çok alanda geçerli olduğu görülmüştür.

PARETO İLKESİ NE İŞE YARAR?

Pareto İlkesi, iş dünyasında, zaman yönetiminde, üretkenlik artışında ve karar verme süreçlerinde kullanılır. İşletmeler, bu ilkeyi kullanarak hangi müşterilerin en fazla geliri getirdiğini, hangi sorunların en büyük verimsizliğe yol açtığını belirleyebilir. Bireyler için de zamanlarını en verimli şekilde yönetmeye yardımcı olur.

PARETO İLKESİ NERELERDE KULLANILIR?