'Parfüm kullanımı güneş alerjisini tetikleyebilir'

Yayınlanma: 03.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 03.06.2023 - 07:00

Dermatoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Aslı Tokmak, yaz aylarında görülen güneş alerjisi konusunda uyarılarda bulundu.

“GÜNEŞ YANIĞIYLA KARIŞTIRILMAMALI”

Güneş alerjisinin, cildin güneş ışınlarına maruz kalması sonrası kızarıklık, ödem, kaşıntı ve döküntü gelişmesiyle seyreden bir cilt hastalığı olduğunu dile getiren Tokmak, “Çoğu zaman güneş yanığı ile karıştırılan bu durum, güneş yanığından farklıdır. Güneş yanığı çoğunlukla açık tenli kişilerde güneş ışınlarına uzun süreli maruziyet sonrası yaklaşık olarak 12-48 saat içerisinde ciltte ağrı, kızarıklık ve su toplanması şeklinde görülürken, güneş alerjisi için güneş ışınlarına 1-2 dakika gibi kısa süreli bir maruziyet bile yeterli olabilmektedir” diye konuştu.

“KAŞINTI VE KIZARIKLIK GÖRÜLEBİLİR”

Güneş alerjisinin belirtilerine değinen Tokmak, “Güneş alerjisinde güneş ışınlarına doğrudan maruz kalan ciltte birkaç dakika, saat veya günler içerisinde kaşıntı, kızarıklık, ödem ve yanma batma hissi gelişmektedir. Çoğunlukla güneş ışınlarının temas ettiği bölgelerde olmakla birlikte bazen diğer alanlarda da görülebilmektedir” şeklinde konuştu.

“KADINLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR”

Güneş alerjisinin her yaş, cinsiyet ve ırkta görülebilmekle birlikte kadınlarda erkeklere göre daha sık görüldüğünün altını çizen Tokmak “Özellikle ailesinde güneş alerjisi olanlarda, cildinde egzama olanlarda, alerjiyi tetikleyen ilaç kullananlarda, parfüm ve dezenfektan gibi alerjiyi tetikleyebilen kimyasal ürünleri uzun süre kullananlarda güneş alerjisi görülme riski daha yüksektir” ifadelerini kullandı. Güneş alerjisinin sebebinin henüz net olarak bilinmediğini söyleyen Uzm. Dr. Tokmak, bağışıklık sisteminin güneş ışınlarına karşı tepki veren antijen veya kimyasala karşı antikor üretimi ile alerjinin başladığını belirtti.

“GÜNEŞ KORUYUCU KREMLER TERCİH EDİLEBİLİR”

Güneş alerjisinden korunmak için birtakım önlemler alınarak hassasiyet veya semptomların şiddetinin azaltılabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Tokmak, “Öncelikle güneşin zararlı ışınlarından korunmak gerekir. Bunun için özellikle yaz aylarında saat 10.00-16.00 arasında güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Şapka, güneş gözlüğü ve şemsiye kullanımı da güneşten korunmayı sağlar. Kıyafet ve aksesuarlara rağmen açıkta kalan bölgeler için güneş koruma ürünleri gerekir. Güneş koruyucu kremler hem UVA hem de UVB’ye karşı koruyucu özellikte olmalıdır. Özellikle yaz aylarında güneş koruyucu kremlerin dışarıdayken her 2-3 saatte bir yenilenmesi gerekmektedir” dedi.