Paris Hilton'dan çok konuşulacak açıklama: 'Tamamen doğalım, hiç estetik yaptırmadım'

Yayınlanma: 25.11.2024 - 15:07

Güncelleme: 25.11.2024 - 15:07

Hilton ailesinin sosyetik üyesi Paris Hilton, bir podcast yayınında estetik ve cilt bakımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Oyunculuk, modellik ve DJ'lik gibi birçok alanda boy gösteren 43 yaşındaki Hilton, bugüne kadar herhangi bir plastik cerrahi işlem, botoks veya dolgu yaptırmadığını belirtti.

Hilton, doğal olmayı tercih ettiğini vurgulayarak, "Tamamen doğal olduğum için gerçekten gurur duyuyorum. Hiç botoks yaptırmadım, enjeksiyon yaptırmadım, ameliyat olmadım, hiçbir şey yapmadım" dedi.









Annesi Kathy Hilton'un küçük yaşlardan itibaren ona cilt bakımıyla ilgili önemli tavsiyelerde bulunduğunu söyleyen Paris Hilton, "Annem, ben 8 yaşındayken 'Paris, güneşten uzak dur' demişti. Ayrıca 10 adımlık muhteşem bir cilt bakım rutini öğretti. O zamandan beri bu rutini harfiyen uyguluyorum" diye konuştu.



"SONSUZA KADAR YAŞAYACAKSIN"

Kişisel bakımına özen gösterdiğini ifade eden Hilton, evinde lüks bir spa bulunduğunu ve burada kaliteli cilt bakımı ile sağlıklı yaşam uygulamalarına erişebildiğini belirtti. Podcast sunucusunun "Sonsuza kadar yaşayacaksın" sözlerine ise "Evet, plan bu. Kocam Carter, 'Sonsuzluk yeterince uzun değil, bu yüzden evimizde spa'ya ihtiyacımız var' diyor" şeklinde esprili bir yanıt verdi.







Güneşin cilde zarar verdiğini düşünen Hilton, "Annemin güneşten uzak durmam gerektiği tavsiyesini dinlediğim için mutluyum. Ancak soluk bir cilde sahip olmak istemediğim için gençliğimden beri bronzlaştırıcı sprey kullanıyorum. Tabii, bazı zamanlarda aşırıya kaçtım ve turuncu göründüğüm dönemlerim oldu" dedi.

2021 yılında Carter Reum ile evlenen Paris Hilton’un, taşıyıcı annelik yöntemiyle dünyaya gelen Phoenix adında 22 aylık bir oğlu ve London adında 1 yaşında bir kızı bulunuyor.