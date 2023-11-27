Paris Hilton'un taşıyıcı anneden kızı oldu, bebeğinin ismi gündemde

Yayınlanma: 27.11.2023 - 16:01

Güncelleme: 27.11.2023 - 16:03

Yıllardır sosyetenin değişmez isimlerinden Paris Hilton geçen Ocak ayında Phoneix Barron ismini verdiği oğlunu kucağına almıştı. Oğlu 1 yaşına basmadan yeniden taşıyıcı anne aracılığıyla ikinci kez anne olan Hilton, kızı için pembe renk temalı bir noel kutlaması gerçekleştirdi.

İkinci çocuğu da tıpkı birincisi gibi taşıyıcı anneden dünyaya gelen Hilton, pembe Noel ağacı önünde oğluyla verdiği pozlarla kızının gelişini kutladı. Hilton'un kızının ismi ise çok konuşuldu.

Hilton kızına London(Londra) ismini verdi. Her fırsatta doğum yapmaktan korktuğunu söyleyen Paris Hilton, daha önce verdiği bir röportajda kızının ismini 10 yıl önce belirlediğini açıklamıştı.

Hilton'un sosyal medyada paylaştığı bir dizi fotoğraf arasında Carter Reum'un kız kardeşi Halle Hammond, yeğenleri de yer alıyor.



Hilton, sosyal medya paylaşımlarına "Kızımız London'ı pembe bir Noel ile kutluyoruz" diye yazdı.