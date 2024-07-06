Paşalimanı Adası'nda hasat şenliği: 34 dönümlük alanda üretildi! Ekonomik ve ekolojik açıdan katkı sağlayacak...

Yayınlanma: 06.07.2024 - 22:08

Güncelleme: 06.07.2024 - 22:08

Erdek, Paşalimanı Adası Harmanlı Mahallesi'nde üretici Şaban Çil'e ait yaklaşık 34 dönümlük lavanta bahçesinde, geniş katılımlı bir lavanta hasadı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Işıktaş, Erdek Ziraat Odası Başkanı Mustafa Saçıl, mahalle muhtarları ve üreticiler hazır bulundu.

Lavanta hasadı sırasında konuşan Müdür Işıktaş, bitkisel ürünlerin desteklenmesinin, su tasarrufu sağlanmasının ve bölgesel kalkınmaya katkı sunulmasının önemine dikkat çekti. “Paşalimanı Adası Harmanlı Mahallesi'nde üreticimiz Şaban Çil'e ait yaklaşık 34 dönümlük lavanta bahçesinde lavanta hasadını gerçekleştirdik” diyen Işıktaş, üreticilere bol ve bereketli kazançlar diledi.

Protokol üyeleri ve diğer katılımcılar, lavanta bahçesinde el birliğiyle hasat gerçekleştirerek, bölgenin tarımsal potansiyelini gözler önüne serdi. Lavantanın bölgeye ekonomik ve ekolojik açıdan büyük katkı sağladığı vurgulandı.