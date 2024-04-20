Pasaport fotoğrafınızı çekerken dikkat! Bu hatalar pahalıya patlayabilir...

Yayınlanma: 20.04.2024 - 17:24

Güncelleme: 20.04.2024 - 17:42

Genellikle fotoğraf kabininde yönergeler olsa da, çoğu kişi hala pasaport yenileme süreçlerini zorlaştırabiliyor. Bu maddelere dikkat ederseniz, pasaportunuzun çıkma süresi kısalabilir. İşte, dikkat etmeniz gereken o detaylar...

AKSESUARLAR

Passport-photo.online uzmanları aşırı aksesuarları yaygın bir tuzak olarak tanımlamaktadır. Küçük küpelere izin verilebilir, ancak bunlar yüzü gizlememelidir. Ancak aşırı yüz piercingleri sorun yaratabilir. Benzer şekilde, kanatlı eyeliner veya sim gibi görünümünüzü önemli ölçüde değiştiren makyaj, fotoğrafınızın kabul edilmesini tehlikeye atabilir. Saç stilleri ideal olarak alnı ve kaşları görünür kılmalıdır. Sadece bu fotoğraf için bile olsa, önemli yüz hatlarını kapatan kaküllerden kaçının.

PARLAK GÜNEŞ KREMİ

Güneş kremi, cildin korunması için gerekli olsa da, parlaklığı nedeniyle fotoğraflarda zararlı olabilir. Bu parlaklık flaşın etkisini artırarak fotoğrafı bozabilir. Yüz tanıma teknolojisini etkileyebileceğinden kimlik fotoğrafınızın aşırı ışık yansıtmaması çok önemlidir.

YAPAY BRONZLAŞMA

Pasaport fotoğrafı çektirmeden önce yapay bronzlaşma da önerilmemektedir. Amaç, fotoğrafın günlük görünümünüzü engelleyecek ek katmanlar olmadan doğal görünümünüzü temsil etmesidir.

GENİŞ BİR SIRITIŞ

Yüz tanıma teknolojisini engelleyebileceği için yönetmelikler genellikle pasaport fotoğraflarında gülümsemeye izin vermez. ABD'de hafifçe gülümsemeye izin verilebilir, ancak İngiltere gibi ülkelerde nötr bir ifade tercih edilir. Unutmayın, önemli olan, yüz hatlarınızın net ve doğru bir şekilde gözükmesini sağlamak için nötr bir yüz ifadesini korumaktır.

GÖZLÜKLER

Gözlük kullanıyorsanız, tıbbi olarak gerekli olmadıkça fotoğrafınız için gözlüklerinizi çıkarmayı düşünün. Çerçevelerin yüzünüzün herhangi bir kısmını kapatmadığından, gölge yapmadığından veya ışığı yansıtmadığından emin olun. Fotoğraf onayı için gözlerin görünürlüğü çok önemlidir.

Bu yaygın hatalardan kaçınmak, pasaport yenileme veya alma sürecini kolaylaştırır. Resmi fotoğraf yönergelerine uyarak, hem zamandan hem de potansiyel ek maliyetlerden tasarruf ederek daha sorunsuz ve daha hızlı bir onay sağlayabilirsiniz.