Uzmanları korkutan gelişme! Dünyanın dönüş hızı değişiyor

Yayınlanma: 11.04.2024 - 15:52

Güncelleme: 11.04.2024 - 15:52

Bilim adamları uzun süredir küresel ısınmanın etkilerinden endişe duyuyorlar; araştırmalar, yüzyılın sonuna kadar tüm dünyanın yarısının iklimi değiştireceğini öne sürüyor.

BUZULLARIN ERİMESİ HIZI DEĞİŞTİRECEK

Nature dergisinde yayınlanan yeni araştırma , gezegenimizin kutuplarındaki buzların erimesinin Dünya'nın dönüşünü değiştirebileceğini ortaya çıkardı. Bu, 2026'da dünya saatine, Koordineli Evrensel Zaman'a (UTC) eklenecek olan "artık saniye"de bir gecikmeye neden olabilir. 'Artık saniye' 2029'a kadar ertelenebilir.

Eriyen buzullar Dünya'nın yörüngesini, dünyanın zaman işleyişini etkileyecek kadar önemli ölçüde etkileyebilir. UTC, yıldızlara göre tutarlı kalması için, Dünya'nın dönüşü değiştiğinde uzmanlar tarafından ayarlanıyor. Son 30 yılda küresel saate birkaç saniye eklendi ve bir sonraki saniye eklenmesi 2026'da planlanacak. Ancak, eriyen buzulların etkisi nedeniyle gecikmesi gerekebilir. California San Diego Üniversitesi'nden Duncan Agnew makalede şunları açıkladı: "Gelecekteki Dünya yönelimini tahmin etmek için çekirdek ve diğer ilgili fenomenlere yönelik eğilimlerin tahmin edilmesi, şu anda tanımlandığı şekliyle UTC'nin 2029 yılına kadar negatif bir süreksizlik gerektireceğini gösteriyor."